신입사원 4월 12일까지 모집 경력사원 4월 5일까지 모집

[헤럴드경제=서재근 기자] 동국제강그룹 동국제강이 2026년 신입·경력사원을 공개 채용한다. 신입사원 18개 직무, 경력사원 4개 직무를 모집한다고 31일 밝혔다.

신입사원 모집 기한은 다음달 12일까지다. 총 18개 직무를 선발한다. 서울 본사에서 근무할 ▷기획 ▷생산계획관리 ▷법무 ▷해외영업 4개 직무와, 인천공장 ▷설비관리(기계) ▷생산관리(봉강) ▷물류 ▷인사노무 4개 직무, 포항공장 ▷생산관리(제강) ▷품질관리 ▷품질보증 ▷물류 ▷인사/노무 ▷구매(국내) 6개 직무, 당진공장 ▷생산관리(후판) ▷설비관리(전기) ▷인사/총무 3개직무, 중앙기술연구소 ▷후판연구 1개 직무가 대상이다.

경력사원 다음 달 5일까지 총 4개 직무를 모집한다. 서울 본사에서 ▷변호사를 선발하며, 포항공장에서 근무할 ▷설비관리(기계) ▷설비관리(전기) 직무 및 중앙기술연구소 ▷제련연구 분야에서 유경험자를 필요로 한다.

전형은 입사지원-서류전형-면접전형-서류검증/신체검사 순으로 진행한다. 단계별 합격 여부나 세부 일정 등은 홈페이지나 문자메시지 등을 통해 공지한다. 최종 합격 시 신입사원은 6월경 입사 예정이며, 경력사원은 별도 협의한다. 자세한 내용은 동국제강그룹 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.

동국제강은 입사 지원자가 직무에 대한 이해도를 높일 수 있도록 영업·구매·기획을 비롯해 설비·생산 등 직무를 포함, 사내 20여 개팀 현직 근무자의 직무 관련 인터뷰 영상을 동국제강그룹 유튜브에 게시한 바 있다.

동국제강 관계자는 “철강 업황 변동에도 정기 공채를 지속하며 인재 선발에 힘쓰고 있다”며, “미래 철강인을 꿈꾸는 우수한 인재들의 많은 관심 바란다”고 말했다.