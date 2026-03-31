[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 안동시·도산서원과 함께 지난 30일 서울 경복궁 만춘전 앞에서 제6회 ‘퇴계선생 마지막 귀향길 재현행사’를 개막하고 참가자 250여 명이 270km(약 700리)에 달하는 14일간의 대장정에 나섰다.

이날 개막식에는 황명석 경북지사 권한대행, 권기창 안동시장, 김형동 국회의원, 김광림 새마을운동중앙회 회장, 김병일 도산서원 원장, 이치억 퇴계 종손, 언론 관계자 및 재현단 등 300여명이 참석했다.

재현단은 서울 경복궁을 출발해 경기도 남양주·양평·여주, 강원도 원주, 충북 충주·제천·단양, 죽령을 넘어 경북 영주를 거쳐 4월 12일 퇴계선생의 고향인 안동 도산서원에 도착하는 여정을 이어간다.

이번 행사에는 안동 MBC 어린이합창단의 ‘도산십이곡’ 합창을 시작으로, ‘물러남의 길을 열다’ 연극 공연이 이어졌으며 참석자들은 스스로를 낮추고 나라와 백성을 위해 헌신한 퇴계선생의 정신을 되새기며 힘찬 첫걸음을 내디뎠다.

이날 경북도에 따르면 1569년(선조 2년) 음력 3월, 퇴계선생은 선조 임금과 조정의 만류에도 불구하고 지역발전과 후학 양성을 위해 고향 안동으로 귀향했다. 이듬해 타계하면서 이 길은 선생의 마지막 귀향길로 기록됐다.

이 재현행사는 서울 경복궁에서 경북 안동 도산서원까지 700리 길을 따라 걸으며 선생의 삶과 철학을 되새기고 그가 거쳐 간 지역의 역사와 문화를 직접 체험하는 프로그램으로 매년 열리고 있다.

특히 올해는 지난해보다 참가자 규모가 3배가량 늘어 성인과 학생 등 250여명이 참여해 행사에 대한 뜨거운 관심을 반영했다.

또‘퇴계의 길 미래를 열다’를 주제로 삼아 퇴계 정신의 지혜를 바탕으로 미래로 나아간다는 온고지신(溫故知新)의 의미를 더했다.

참가자들은 서울 봉은사, 남양주 다산 유적지, 여주 기천서원, 안동 노송정 등 각 지역의 인문‧문화 유산을 체험하고 봉은사, 충주 관아공원, 제천 한벽루, 영주 이산서원 등에서 진행되는 강연 및 연극을 통해 퇴계선생의 고매한 인품과 학문 및 철학의 깊이를 몸소 느낀다.

황명석 경북지사 권한대행은 “이번 행사는 권력을 내려놓고 지역과 후학을 위해 헌신한 퇴계선생의 가르침을 되새기는 뜻깊은 자리”라며 “참가자들이 선생의 정신을 배우고 우리 국토와 지역문화의 가치를 재발견함으로써 지방시대를 여는 소중한 경험을 얻길 바란다”고 말했다.