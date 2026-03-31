제재 동참국 선박도 통제…파장 확산 우려

[헤럴드경제=정목희 기자] 이란 의회 국가안보위원회가 세계 최대 에너지 수송로인 호르무즈 해협의 통제권을 강화하는 내용을 담은 새로운 관리 계획안을 승인했다고 이란 관영 프레스TV가 30일(현지시간) 보도했다.

확정된 관리안에는 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과하는 규정이 포함됐다. 이는 앞서 알려진 ‘리알화 통행료 시스템’ 구축 방안과 맥을 같이하는 조치라고 방송은 전했다.

또한 관리안에는 미국과 이스라엘 선박의 해협 통과를 명시적으로 금지하는 내용이 담겼다. 아울러 이란에 대한 일방적 경제 제재에 참여하는 국가들의 선박에 대해서도 해협 접근을 제한하기로 했다.

이 밖에 호르무즈 해협 내 보안 조치 대폭 강화, 이란 해군 함정의 안전한 운항을 위한 세부 프로토콜 수립, 해협 관리 과정상 이란 군의 역할 대폭 강화 등의 내용도 관리안에 들어 있다.

이를 위해 이란은 해협 반대편에 있는 오만과 법적 체계 마련을 위해 협력하기로 했다.

이번 조치는 세계 원유 물동량의 20%가 통과하는 호르무즈 해협의 불확실성을 더욱 높일 것으로 보인다.

특히 제재 동참국에 대한 통행 제한 조치는 글로벌 에너지 공급망과 해운 업계에 상당한 파장을 불러일으킬 것으로 전망된다.