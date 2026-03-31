피해 복구와 유가족 지원 위해 자발적 모금 나서 합동분향소 찾아 희생자 추모, 지역사회 상생 의지 밝혀

[헤럴드경제=홍석희 기자] 소상공인시장진흥공단은 최근 발생한 대전 안전공업 화재 피해 지원을 위해 임직원 성금 218만원을 전달했다고 31일 밝혔다.

이번 성금은 공단 본부가 위치한 대전 지역에서 발생한 사고의 아픔을 함께 나누고, 공공기관으로서 사회적 책임을 다하기 위해 임직원들이 자발적으로 뜻을 모아 마련했다.

임직원 참여로 조성된 성금은 사랑의열매 대전 사회복지공동모금회에 전달되며, 화재 피해 복구와 유가족의 일상 회복 지원 등에 활용될 예정이다.

성금 전달에 앞서 지난 26일 공단 임직원들은 사고 희생자를 기리기 위해 마련된 합동분향소를 찾아 희생자들을 추모하고 유가족에게 애도의 뜻을 전했다.

인태연 소진공 이사장은 “우리 지역사회가 겪고 있는 큰 슬픔에 깊이 공감한다”며 “임직원들의 정성이 피해 복구에 조금이나마 보탬이 되기를 바란다”고 말했다.