30여년 살았던 평창동 자택 리모델링 기획전시실, 아카이브실, 수장고 마련 이동약자 위한 승강기, 화장실 설치 종로구, 5월부터 종로아트버스 운행

[헤럴드경제=손인규 기자] 세계적인 ‘물방울 화가’로 불리며 한국 미술사에서 빼놓을 수 없는 거장 고(故) 김창열 화백의 평창동 집이 공공미술공간으로 재탄생한다.

종로구는 김 화백이 2021년 별세하기 전까지 30여년간 거주하며 창작 활동을 이어온 평창동 자택을 새롭게 개조해 누구나 찾아와 즐길 수 있는 문화예술 공간으로 새롭게 조성했다고 31일 밝혔다.

30일 찾은 김창열 화백의 집은 평창동 언덕에 위치한 200평에 가까운 단독주택으로 회색 톤의 건물로 탈바꿈돼 있었다. 이곳에서 김 화백은 가족과 함께 지내며 30년간 작업실로 사용해 왔다. 실제 집에는 작가가 생전에 직접 사용했던 캔버스렉, 화구, 서재가 그대로 보존돼 있었다.

구는 2020년 9월 김 화백의 아들 김시몽 씨와 협약을 체결한 뒤, 2022년 해당 주택을 매입했다. 이후 2026년 개관을 목표로 2024년 12월 리모델링 공사에 착수하며 사업을 본격화했다.

리모델링은 제주도립김창열미술관을 설계한 플랫폼아키텍처(소장 홍재승)가 맡았다. 작가의 사적 공간을 모두를 위한 문화공간으로 재구성하고 삶과 작업 흔적을 보존·복원·재현하는 데 중점을 뒀다.

시설은 연면적 511.96㎡, 지하 2층~지상 2층 규모다. 지상 2층에는 카페와 티켓 부스를, 지상 1층에는 기획전시실을 배치했다. 지하 1층에는 아카이브실과 수장고를 마련했다. 특히 리모델링을 하며 이동약자 편의를 위해 승강기, 경사로, 장애인 화장실까지 설치했다.

지하 2층은 작가의 작업실과 서재를 재현한 핵심 공간이다. 원형 천창을 통해 간접광이 스며드는 구조로, 김창열 화가의 집을 대표하는 상징적 장소로 꼽힌다.

김창열 화백은 생전 “나는 작업을 위해 빛을 아틀리에 안에 들이지 않는 편이다. 동굴 같은 곳에서 내면의 빛에 의지한다”고 밝힌 바 있다.

구는 이러한 철학을 반영해 당시 사용하던 캔버스와 화구, 서적을 재현·전시할 계획이다. 소장자료는 유가족으로부터 기증받은 작품 390점을 포함하여 총 2609점에 달한다.

김창열 화가의 집은 전시 준비를 거쳐 오는 5월 말 일반 시민에게 공개된다. 운영 시간은 화~일요일 10~18시이며 매주 월요일, 1월 1일, 설날 및 추석 당일에는 휴관한다. 관람료는 성인(25세 이상 64세 이하) 5000원, 청소년(13세 이상 24세 이하) 3000원, 어린이(7세 이상 12세 이하) 2000원이다. 65세 이상은 무료로 관람 가능하다.

한편 종로구는 5월 감창열 화가의 집 개관에 맞춰 종로아트버스를 운행한다. 광화문역에서 출발하는 종로아트버스는 박노수미술관, 윤동주문학관, 환기미술관, 서울시립 미술아카이브, 가나아트센터를 거쳐 김창열 화가의 집까지 운행할 예정이다.

정문헌 구청장은 “김창열 화백의 자택이 공공문화시설로 태어났다”며 “국내외 미술 애호가들이 찾는 상징적인 장소로 자리매김할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.