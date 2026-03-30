전화 수신 방식을 활용한 콘텐츠 전달 플랫폼 ‘링고’가 구글플레이에 출시됐다.

링고는 정해진 시간에 사용자에게 전화를 걸어 영상 등 디지털 콘텐츠를 연결하는 서비스다. 기존의 푸시 알림이나 메시지 형태와 달리 전화 수신 과정을 거쳐 콘텐츠 도달률을 높이는 구조를 취하고 있다.

해당 플랫폼은 정부 기관, 창작자, 브랜드 등이 별도의 알고리즘 없이 구독자에게 직접 정보를 전달할 수 있는 채널 기능을 제공한다. 회사 측은 공공기관의 긴급 공지나 지자체 통지 등 사안에 활용도가 높다고 설명했다.

수익 모델은 사용자 정보 기반의 타겟팅 시스템을 적용했다. 광고주가 대상 조건과 단가를 설정하면 플랫폼이 이를 집행하는 방식이다. 사용자는 콘텐츠 시청에 따라 포인트 등을 제공받는다.

링고 관계자는 보유한 특허 4종을 바탕으로 기존 노출 중심 광고와 달리 실제 참여에 집중한 모델이라고 밝혔다. 이어 사용자 및 광고주가 가치를 공유하는 생태계를 조성하겠다고 덧붙였다.

링고는 이번 출시 이후 이용자 확보와 함께 대외 협업을 넓혀갈 방침이다.