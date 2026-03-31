소진공·지역신보·17개 은행 협업해 위기 소상공인 선제 안내 경영진단부터 채무조정까지 원스톱 복합지원 체계 본격 가동 연간 10만~20만명 대상 맞춤형 정보 제공 예정

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 소상공인의 경영 위기를 선제적으로 관리하고 재기를 지원하기 위해 ‘위기 알림톡’을 발송하고 원스톱 복합지원을 시행한다고 31일 밝혔다.

최근 코로나19 이후 폐업과 연체율이 증가하는 등 소상공인 경영 여건이 악화하는 가운데, 생업에 매진하느라 본인의 위기 상황을 정확히 인지하지 못하거나 기관별로 흩어져 있는 지원 정책에 접근하지 못하는 사례가 적지 않다는 판단에서다.

이에 따라 중기부는 소상공인시장진흥공단, 지역신용보증재단, 17개 민간은행과 협력해 이날 첫 ‘위기 알림톡’을 발송할 예정이다.

‘위기 알림톡’은 정책자금, 보증, 은행 대출 차주 가운데 경영 위기가 우려되는 소상공인을 선별해 경영진단 등 맞춤형 정책과 구체적인 상담 방법 등 필요한 정보를 선제적으로 안내하는 방식이다.

알림톡을 받은 소상공인은 온라인 ‘내 가게 경영진단’을 통해 사업체의 경쟁력과 생존 가능성, 성장 전망 등을 확인할 수 있다. 또 소상공인시장진흥공단이 운영하는 전국 78개 새출발지원센터를 통해 여러 기관에 흩어져 있는 정부 지원을 원스톱으로 상담·지원받을 수 있다.

새출발지원센터에서는 방문 또는 유선 상담을 통해 기존 폐업 및 재기지원은 물론, 신용회복위원회의 채무조정, 서민금융진흥원의 정책서민금융 등 타 기관 지원 제도도 연계해 제공한다.

향후 ‘위기 알림톡’은 소진공과 지역신보는 월별, 민간은행은 분기별로 발송해 연간 총 10만~20만명의 소상공인에게 안내할 계획이다.

최원영 중기부 소상공인정책실장은 “이번 위기 알림톡 발송을 시작으로 정부 부처 지원사업과 유기적으로 연계해 복합지원 체계를 강화할 예정”이라며 “소상공인이 정보 부족으로 지원 기회를 놓치는 일이 없도록 하겠다”고 말했다.