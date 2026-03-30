지난 27일 롯데백화점 상인점 지하 1층 ‘화전리 제빵소’ 팝업 매장에서 직원이 다양한 구름식빵을 소개하고 있다.[롯데백화점 제공]
지난 27일 롯데백화점 상인점 지하 1층 ‘화전리 제빵소’ 팝업 매장에서 직원이 다양한 구름식빵을 소개하고 있다.[롯데백화점 제공]

[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 상인점은 다음달 2일까지 지하 1층 행사장에서 부산 기장의 유명 디저트 맛집인‘화전리 제빵소’ 팝업 스토어를 진행한다고 30일 밝혔다. 이번 행사에서 선보이는 ‘구름식빵’은 이름처럼 폭신한 외형과 쫄깃한 식감이 특징으로,오리지널을 비롯해 생크림, 초코 등 총 5종을 각 6500원에 판매한다.


kbj7653@heraldcorp.com