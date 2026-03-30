[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 상인점은 다음달 2일까지 지하 1층 행사장에서 부산 기장의 유명 디저트 맛집인‘화전리 제빵소’ 팝업 스토어를 진행한다고 30일 밝혔다. 이번 행사에서 선보이는 ‘구름식빵’은 이름처럼 폭신한 외형과 쫄깃한 식감이 특징으로,오리지널을 비롯해 생크림, 초코 등 총 5종을 각 6500원에 판매한다.
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입력 2026-03-30 05:40:52
[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 상인점은 다음달 2일까지 지하 1층 행사장에서 부산 기장의 유명 디저트 맛집인‘화전리 제빵소’ 팝업 스토어를 진행한다고 30일 밝혔다. 이번 행사에서 선보이는 ‘구름식빵’은 이름처럼 폭신한 외형과 쫄깃한 식감이 특징으로,오리지널을 비롯해 생크림, 초코 등 총 5종을 각 6500원에 판매한다.
서울 아파트 청약, 4년째 ‘국평’ 열풍…대형평형 인기 뚝 [부동산360]
부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈 데이터를 분석한 결과에 따르면 올해 들어 지난 27일까지 서울에서 분양한 아파트 가운데 85m2 이하의 1순위 평균 청약 경쟁률은 36.8대 1로 집계된 반면 같은 기간 85m2 초과 경쟁률은 6.9대 1에 그쳐 청약 시장에서 ‘국민 평형’(국평)으로 불리는 전용면적 85m2의 이하 매물의 인기가 이어
“진짜 대폭락 오나” 돈나무 언니 다 던졌다…엔비디아 15만주·메타 8만주 매도
[헤럴드경제=김보영 기자] ‘돈나무 언니’로 알려진 캐시 우드가 이끄는 아크 인베스트가 엔비디아, 메타 등 주요 빅테크 주식을 대거 매도했다. 27일(현지시간) 미국 경제 매체 벤징가(Benzinga) 등에 따르면 아크 인베스트는 ARK 블록체인 & 핀테크 이노베이션 ETF, ARK 이노베이션 ETF, ARK 차세대 인터넷 ETF 등 주요 액티브 운용 ETF 3종에 걸쳐 주요 기술주 수백만 달러어치를 일제히 처분했다. 매도 규모가 가장 큰 종목은 메타 플랫폼스다. 아크 인베스트는 메타 주식 7만6622주를 매도했다. 종가 547.54달러 기준으로 약 4200만달러(약 614억원) 규모다. 엔비디아는 15만4441주를 팔아치웠다. 종가 171.24달러 기준 총 매도액은 약 2660만달러(약 389억원)에 달한다. AMD도 3만8245주(약 780만 달러), TSMC 1만5696주(약 510만달러), 브로드컴 8648주 순으로 매도했다. 구글 모회사 알파벳 C종 주식도 ARKK·ARKW
출산축하금 500만원→2000만원 대폭 인상한 ‘이 도시’…“지원 조례 개정”
[헤럴드경제=이원율 기자]경남 거창군은 저출산과 인구 감소 위기에 대응하고자 ‘인구 증가 지원 조례’를 개정해 시행한다고 26일 밝혔다. 주요 개정 내용을 보면 먼저 출산축하금이 기존 1명당 500만원에서 2000만원으로 대폭 올랐다. 출산축하금과 별도로 지급하는 양육지원금은 일시금 대신 분할 지급으로 해 군내 장기 정착을 유도한다. 양육지원금은 첫째아부터 1800만원(월 30만원씩 60개월), 둘째아부터는 다자녀 지원 기준을 적용해 2940만원(월 35만원씩 84개월)을 지급해 양육 부담을 덜어준다는 구상이다. 이번 조례 개정은 출산과 양육 가계의 부담은 실질적으로 낮추고, 전입 세대가 지역에 안정적으로 터를 잡을 수 있도록 지원 체계를 강화하는 데 초점을 뒀다. 이에 따라 전입 세대를 위한 선제 지원책도 새로 만들어졌다. 거창으로 전입하는 세대에는 개인분 주민세와 주택분 재산세 일부를 최대 2년간 지원해 초기 정착 비용을 덜어준다. 아울러 체류형 인구 유입을 위한 ‘거창에서 살아
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.