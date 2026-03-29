[헤럴드경제=함영훈 기자] ‘2026 여수세계섬박람회’와 연계해 서울 찍고 여수가는 서울-지방 상생 패키지 등 서울의 우수 관광상품 10개가 정해졌다.

29일 서울관광재단에 따르면, 올해는 글로벌 관광객의 여행 방식이 경험 중심으로 변화함에 따라 온라인 여행사(OTA) 기반 체험형 상품을 대상으로 공모가 진행되었으며, K-드라마, e스포츠, 웰니스, 야간관광 등 다양한 분야의 콘텐츠를 담은 상품이 선정됐다.

‘2026 여수세계섬박람회’는 9월 5일부터 11월 4일까지 전라남도 여수시 일원에서 개최되는 국제행사로, 전 세계 섬의 가치와 해양·환경·문화 자원을 조명하는 글로벌 행사이다.

2026년 서울시 우수관광상품 운영사와 상품은 ▷굿메이트트래블, 서울 K-드라마 나이트 워킹 투어 ▷마음챙김여행, 싱잉볼명상과 봉은사 마음산책 여행상품 ▷유니크투어, 단 8시간으로 서울 마스터 ▷유에스여행, 유네스코 문화유산 서울 프리미엄 1일 여행상품 ▷정호여행사, [서울 워킹투어] 종로 핵심 탐방: 종묘(유네스코), 조계사 & 익선동 한옥 여행상품 ▷코스모진여행사, 서울 K-모빌리티 & e스포츠 투어 ▷프리미엄패스인터내셔널, K-뷰티 빛의 공식: 케데헌 에디션 ▷피엘케이트래블, 서울의 밤을 만나는 시간: 한강 유람선 & 히든 스팟 ▷핸디투어, 리얼서울바이브: 배우와 함께하는 대학로 연극투어 (K-Drama의 뿌리를 찾아서) ▷핸디투어, 168시간의 쉼표: 서울에서 빚고 여수에서 마시다 등이다.

선정된 우수관광상품의 운영사는 서울시 우수관광상품 인증서(2년 유효)가 부여되며, 글로벌 온라인 여행사(OTA) 프로모션, 마케팅 지원 및 모객 인센티브 최대 1천만 원 등을 지원받을 수 있다. 아울러 2년간 ‘서울 우수관광상품 얼라이언스’에 소속돼 서울시와 서울관광재단, 국내외 관광업계와의 교류 기회도 주어진다.

우수관광상품의 체계적인 운영과 협력 강화를 위해 지난 3월 26일 개최된 ‘서울 우수관광상품 운영사 얼라이언스 발대식’에서는 선정된 운영사들이 공정하고 건전한 관광시장 조성을 위한 준수사항 이행을 다짐하고, 향후 운영 방향을 공유했다.