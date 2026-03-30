- 직산 최고층 35층 대단지, 전 세대 전용 84㎡… 개방감 호평

- 4월 1~3일 특별·1·2순위 청약 접수, 9일 당첨자 발표 예정

동일토건이 북천안 직산에 선보이는 ‘천안 동일하이빌 파크레인’이 견본주택 오픈 직후 뜨거운 관심을 받고 있다.

동일토건에 따르면, 지난 27일 견본주택 개관 이후 주말까지 3일간 약 5,900명의 방문객이 몰린 것으로 집계됐다. 이른 아침부터 입장을 기다리는 대기 줄이 이어지며 성황을 이뤘다.

높은 관심의 배경으로는 북천안 직산 일대의 탄탄한 직주근접 입지와 함께 직산 지역 최고층이라는 상징성이 지목된다. 천안테크노파크, 충남테크노파크, 천안제4일반산업단지 등 주요 산업단지가 지척에 있어 출퇴근이 편리한 데다, 직산 일대 스카이라인을 압도하는 35층 설계로 지역의 얼굴이 될 것이라는 기대감이 실수요자와 투자자의 발길을 함께 이끈 것으로 풀이된다.

견본주택을 찾은 방문객 A씨(40대)는 “직산에서 제일 큰 규모의 신축 단지라 기대하고 방문했는데, 확실히 직접 와보니 층고나 내부 공간감이 생각보다 훨씬 넓고 쾌적하다”며 “회사와도 가깝고, 학교 문제도 해결되는 데다 가격 메리트까지 있어 진지하게 청약을 고려하게 됐다”고 말했다.

유니트도 북적였다. 견본주택에 건립된 84A타입과 84C, 84E타입은 공통적으로 넓은 공간감으로 방문객의 호평을 받았다. 모든 타입에 4베이 평면이 기본 적용된 점이 긍정적인 반응을 이끌었으며, 평면도를 통해 5베이 설계를 선보인 84F도 실물에 대한 기대를 더했다.

랜드마크 외관도 기대받고 있다. 직산 지역 최고층인 35층으로 설계됐으며, 유리 난간을 적용해 개방감과 세련된 디자인을 동시에 구현할 계획이다. 커뮤니티 시설로는 피트니스, 골프 연습장, 키즈 카페, 게스트 하우스, 공유 세탁실 등이 들어선다.

입지적 장점도 이목을 끌었다. 삼은초등학교가 도보권에 있고 직산중학교(가칭)는 2029년 3월 개교가 확정되어 학부모들의 통학 걱정을 덜었다. 향후 조성될 미래모빌리티 국가산업단지 등 호재 소식도 투자자 및 실수요자들의 관심을 받았다.

천안 동일하이빌 파크레인 분양 관계자는 “직산 지역 최고층·최대 규모 단지로서 견본주택 오픈 전부터 기대감이 높았던 상황”이라며, “직주근접 인프라와 교육·교통·산업 호재가 집약된 입지의 랜드마크 대장주를 선점할 기회인 만큼, 실수요자들의 청약 관심이 이어질 것으로 기대한다”고 전했다.

청약 일정은 4월 1일(수) 특별공급을 시작으로, 2일(목) 1순위, 3일(금) 2순위 청약 접수를 진행한다. 당첨자 발표는 4월 9일(목)이며, 정당 계약은 4월 20일(월)부터 22일(수)까지 3일간 이루어진다. 입주는 2029년 1월 예정이다.

한편, ‘천안 동일하이빌 파크레인’은 충청남도 천안시 서북구 직산읍 삼은리 일원에 들어서며, 총 895가구 규모로 조성된다. 전 세대 전용 84㎡로 구성되었으며, 타입별로 ▲84A 171가구, ▲84B 161가구, ▲84C 213가구, ▲84D 137가구, ▲84E 43가구, ▲84F 28가구, ▲84G 142가구를 공급한다. 시행은 ㈜한국토지신탁, 시공은 ㈜동일토건이 맡는다. 견본주택은 충청남도 천안시 서북구 두정동 (1호선 두정역 인근)에 마련돼 있다.