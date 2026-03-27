이 대통령, 취임 후 첫 전군 주요 지휘관 회의

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 27일 “전시작전통제권 회복은 조속하게 추진될 것”이라고 말했다.

이 대통령은 이날 용산 국방부 대회의실에서 취임 후 처음으로 전군 주요 지휘관 회의를 주재하고 “급변하는 안보 환경에 대응하려면 자주국방이 필수적”이라면서 이같이 말했다.

이 대통령은 “철통같은 한미동맹이야말로 한반도 평화와 안정의 필수 요소인 건 맞다”면서도 “과도한 의존은 금물이다. 한반도 방위에 우리 군이 주도적 역할을 수행할 수 있도록 만반의 준비를 해 줘야 되겠다”고 했다.

이어 최근 중동 전쟁에서 첨단 무기가 사용되는 등 전장 환경이 크게 바뀌고 있는 점을 강조하며 “스마트 강군으로의 전환 역시 필수적”이라면서 “선택적 모병제 등 국방 개혁에도 속도를 내주기 바란다”고 했다.

대남 강경기조를 이어가고 있는 북한과 관련한 언급도 나왔다. 이 대통령은 “북한은 최근 DMZ 내 군사분계선 일대에서 국경선화 작업을 시작하고 있다”면서 “엄중한 안보 상황에서 우리 군의 최우선의 책임은 적의 어떤 도발과 위협에도 대응할 수 있는 최상의 군사 대비태세를 갖추는 것”이라고 했다.

아울러 “ 우리가 충성해야 될 대상은 국군 통수권자를 통해서 국민에게 충성하는 것”이라면서 “국민의 군대로써 역할을 충실하게 해 나갈 여러분을 전적으로 믿는다”고 덧붙였다.

이날 회의에는 안규백 국방부 장관, 진영승 합동참모본부 의장, 김규하 육군참모총장, 김경률 해군참모총장, 손석락 공군참모총장, 김성민 한미연합군사령부 부사령관, 강훈식 대통령비서실장, 위성락 국가안보실장 등이 참석했다.