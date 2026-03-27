[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강동구(구청장 이수희)는 30일부터 배달음식점 159곳을 대상으로 이물질 혼입을 막기 위한 특별 위생 지도에 나선다고 밝혔다.

구는 지난해 이물질 관련 민원이 접수된 배달음식점 159곳을 집중 관리 대상으로 선정했다. 공무원과 소비자식품위생감시원으로 구성된 합동 점검반이 현장을 직접 방문해 이물 유형별 위생 관리 점검표를 바탕으로 종사자 개인위생, 시설 ·환경 관리, 식재료 보관 상태 등을 점검하고, 업소별로 개선이 필요한 사항을 안내할 예정이다.

주요 점검 항목은 종사자의 위생모·마스크 착용 여부를 비롯해 방충망·포충등·배수구 덮개 설치 여부, 조리 기구의 결함 및 청결 상태, 조리 음식의 보관 관리 상태 등이다. 구는 머리카락, 벌레, 비닐·금속·플라스틱 등 주요 이물 유형에 맞게 점검 항목을 세분화하고, 현장에서 실질적인 개선이 이뤄질 수 있도록 맞춤형 지도를 병행할 계획이다.

구는 이번 위생 지도를 통해 이물질 혼입의 원인을 사전에 차단하고, 배달 음식에 대한 구민의 신뢰도를 한층 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한, 일회성 점검에 그치지 않고 지도한 사항의 이행이 미흡한 업소에 대해서는 사후 관리를 강화하는 한편, 우수 사례를 공유해 지역 내 배달 음식의 위생 수준을 지속적으로 높여 나갈 방침이다.

이수희 강동구청장은 “배달 음식은 조리 과정이 소비자에게 직접 보이지 않는 만큼 위생 관리를 더욱 철저히 해야 한다“라며, ”업소별로 맞춤형 위생 지도를 실시해 이물 혼입을 예방하고, 누구나 안심하고 배달 음식을 이용할 수 있는 건강한 외식 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다“라고 말했다.