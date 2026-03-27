[헤럴드경제=배문숙 기자]농림축산식품부는 송미령 장관이 27일 중동 정세에 따른 농업 분야 영향을 점검하기 위한 확대간부회의를 열고 분야별 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.

이날 회의에는 농식품부 간부를 비롯해 농촌진흥청, 산림청 등 관계 기관이 참석했다. 참석자들은 고유가·고환율과 요소 가격 상승 등에 따른 면세유, 비료, 사료, 국제 곡물, 농식품 물가, 수출, 온실, 식품 포장재 등 분야별 영향을 점검했다.

특히 수급 불안 우려가 있는 비료에 대해서는 가수요 방지를 위한 공급량 조절과 대체 자원 활용, 수급 안정 방안 등을 중점적으로 논의했다.

농업에 사용되는 온실용 필름과 멀칭 필름, 식품 포장재 등의 주원료인 나프타 수급 불안과 관련해서는 현황과 부족 시 대안도 함께 검토했다.

송 장관은 “중동전쟁 양상이 예측하기 어려운 만큼 국민 생활에 불편함이 발생하지 않도록 긴장을 늦추지 말아야 한다”며 “위기 상황을 기회로 삼아 각 분야를 혁신하고 성과를 낼 수 있도록 해달라”고 당부했다.