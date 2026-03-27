순수익률 31.7%…4년 만에 최고치

[헤럴드경제=배문숙 기자]지난해 20kg당 산지 쌀값이 5만8000원을 기록하며 역대 가장 비쌌던 것으로 조사됐다. 이런 쌀값 상승으로 벼농사로 얻은 순수익은 1년 새 58% 가량 올랐다.

국가데이터처가 27일 발표한 ‘2025년 논벼(쌀) 생산비 조사 결과’에 따르면 지난해 10a(1천㎡)당 벼농사 순수익은 42만7000원으로, 전년보다 15만7000원(57.9%) 증가했다. 2011년(63.5%) 이후 가장 높은 증가율이다.

순수익률은 31.7%로 전년 대비 8.2%포인트(p) 올랐다. 2021년(38.8%) 이후 가장 높은 수치다.

수익률 증가는 껑충 뛴 산지 쌀값 영향이 컸다. 산지 쌀값은 2024년 20kg당 4만6000원에서 지난해 5만8천원으로 25.0% 상승했다. 2017년 관련 통계 작성 이래 가장 높은 가격이다. 증가율은 2018년(29.2%) 이후 가장 높다.

같은 기간 10a당 논벼 생산비는 92만1천원으로 3만9000원(4.4%) 증가했다. 노동비·비료비 등 직접생산비와 토지용역비와 같은 간접생산비가 늘어난 영향이다.

20kg당 쌀 생산비는 3만4000원으로 1천원(3.2%) 증가했다.

쌀 생산량은 10a당 522kg으로 1년 전보다 9kg(1.7%) 늘었다. 10a당 논벼 총수입은 134만9000원으로 전년보다 19만6000원(17.0%) 증가했다.

내급비(자가노동비·자가토지용역비·자본용역비)는 2.6% 늘어 10a당 30만9000원이었다.