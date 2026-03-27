이글 1개, 버디 9개 묶어 11언더파 “지난 해 우승대회 좋은 출발 기뻐”

[헤럴드경제=조용직 기자] 직전대회 포티넷 파운더스컵 우승으로 세계랭킹을 4위로 끌어올린 김효주가 연승을 향해 청신호를 켰다.

김효주는 27일(한국시간) 미국 애리조나주 피닉스의 월윈드 골프 클럽 캣테일 코스(파72·6675야드)에서 열린 LPGA 투어 포드 챔피언십(총상금 225만달러) 1라운드에서 이글 1개, 버디 9개를 합해 11언더파 61타의 맹타를 휘둘렀다.

12언더파 60타를 친 교포 선수 리디아 고(뉴질랜드)에 이어 단독 2위로 라운드를 마쳤다.

이날 김효주는 무서운 몰아치기로 타수를 줄였다. 10번 홀(파3)에서 시작한 김효주는 12번 홀(파5)부터 3개 홀 연속 버디를 잡으며 전반을 3언더파로 마쳤다.

후반엔 기세를 몰아 1번 홀(파4)부터 4개 홀 연속 버디를 잡아내며 신들린 듯 타수를 줄여갔다. 4번 홀(파4)에선 약 7ｍ 거리의 버디 퍼트에 성공했다.

8번 홀(파4)에선 두 번째 아이언샷을 이글로 연결했다. 먼 거리 페어웨이에서 날린 샷은 그린 위에 떨어진 뒤 데굴데굴 경사를 타고 굴러가 홀 안으로 들어갔고, 이를 지켜보던 갤러리들은 환호했다. 마지막 9번 홀(파4)에선 프린지에서 약 13ｍ 거리의 버디 퍼트를 넣었다.

지난주 포티넷 파운더스컵에서 1라운드부터 선두를 놓치지 않는 와이어 투 와이어로 투어 통산 8번째 우승을 일궈냈던 김효주는 이번 대회 남은 라운드에서 2개 대회 연속 우승에 도전한다. 지난해 이 대회에서 우승한 디펜딩 챔피언 김효주는 2년 연속 우승 도전에도 나선다.

그는 라운드를 마친 뒤 “지난해 우승했던 대회에서 좋은 출발을 해서 정말 기쁘다”며 “1년 전 대회 때처럼 플레이하려고 노력했는데 코스 컨디션이 달라서 애를 먹었지만, 쇼트 게임이 잘 돼 좋은 스코어가 나온 것 같다”고 말했다.

이어 “경기 후 순위표를 봤는데 낮은 타수를 기록한 선수들이 정말 많더라”며 “마지막 날까지 집중해야겠다는 생각이 들었다”고 소감을 밝혔다.

이소미와 유해란, 안나린은 나란히 6언더파 66타, 공동 10위로 대회를 시작했다.

세계랭킹 2위 넬리 코르다(미국)는 9언더파 63타로 단독 3위, 중국의 장웨이웨이는 8언더파 64타로 4위에 이름을 올렸다. 세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국)은 3언더파 69타 공동 53위로 대회를 출발했다.