[헤럴드경제=한지숙 기자] 국제올림픽위원회(IOC)가 2028년 로스앤젤레스(LA) 올림픽부터 성전환자(트랜스젠더)의 여자부 경기 출전을 금지한다.

IOC는 26일(현지시간) 이같은 내용의 스포츠 내 여성 부문 보호 정책을 채택했다고 밝혔다.

새 정책에 따르면 올림픽을 포함한 IOC 행사의 스포츠 프로그램에 있는 모든 종목과 개인 및 단체 스포츠 모두에서 여자 부문 참가 자격은 ‘생물학적 여성’으로 제한된다.

IOC는 단 한 차례의 SRY 유전자(Y염색체의 일부로 남성적 특성을 발달시키는 유전자) 검사를 실시해 여자 부문 참가자가 남성적 성 발달을 겪었는 지 확인하겠다고 밝혔다.

SRY 검사는 타액, 볼 안쪽 점막, 혈액 샘플을 채취해 실시하며, 검사 결과 음성이면 여성 부문 참가 자격 요건을 영구히 갖게 된다. 만일 양성이면 기타 희귀 성 발달 이상(DSD) 진단을 받은 드문 예외를 제외하고 IOC가 주최하는 대회에서 여성 부문에 출전할 수 없다. 다만 혼성 종목에서 남자 선수 자격을 포함해 모든 오픈 종목과 성별로 선수를 분류하지 않는 스포츠 및 경기에는 참가할 수 있다.

새로운 규정은 2028년 LA 올림픽부터 적용된다. 앞선 경기에 소급 적용되지 않으며 아마추어 또는 레저 스포츠 프로그램에는 적용되지 않는다.

커스티 코번트리 IOC 위원장은 “전직 운동선수로서 저는 모든 올림픽 선수들이 공정한 경쟁에 참여할 권리가 있다고 굳게 믿는다”며 “이번에 발표한 정책은 과학적 근거에 기반하며 의료 전문가들의 의견을 반영하여 마련됐다”고 설명했다.

이어 “올림픽에서는 근소한 차이가 승패를 가른다. 생물학적 남성이 여자 부문에 출전하는 것은 공정하지 않을뿐더러 안전상의 문제도 발생할 수 있다”고 강조했다.

새 정책은 LA올림픽이 열리는 미국 규정과도 일치한다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 2월 ‘남성을 여성 스포츠에서 배제하라’는 행정 명령을 내린 바 있다. 이후 미국올림픽·패럴림픽위원회(USOPC)는 성전환 선수의 미국 대회 여자 경기 출전을 금지하는 조처를 내렸다.