[헤럴드경제=유혜림 기자] 우리은행이 27일 브랜드 앰배서더 장원영을 앞세워 ‘삼성월렛머니 우리 통장·적금’ 신규 광고를 선보였다.

앞서 동계올림픽 편 광고에서 중계 리포터로 등장했던 장원영은 이번 광고에서는 ‘결제요정’으로 변신해 상품의 주요 혜택을 직관적으로 전달한다.

광고는 ‘업(UP)’과 ‘턴(TURN)’ 두 가지 핵심 혜택을 중심으로 구성됐다. 장원영이 카드 플레이트를 타고 공중으로 떠오르는 장면을 통해 최고 연 3.5%의 통장 금리와 연 7.5%의 적금 금리를 강조하는 ‘업(UP)’ 혜택을 시각적으로 표현했다. 이어 결제 시 최대 11% 포인트를 적립해주는 ‘턴(TURN)’ 혜택도 특유의 동작을 활용해 간결하게 담아냈다.

우리은행은 광고 공개와 함께 참여형 이벤트도 진행한다. 4월 한 달간 ‘삼성월렛머니 우리 통장’ 가입 고객을 대상으로 삼성월렛 카드 플레이트에 적용할 수 있는 ‘장원영 카드 이미지 스킨’ 5종을 제공할 예정이다.

우리은행 관계자는 “장원영의 밝고 긍정적인 이미지를 통해 삼성월렛머니의 혜택을 효과적으로 전달하고자 했다”며 “앞으로도 MZ세대의 트렌드를 반영한 콘텐츠와 이벤트를 통해 브랜드 경험을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.