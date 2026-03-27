티빙 슈퍼매치·팬덤중계 편성

티빙이 오는 28일 개막하는 ‘2026 신한 SOL 프로야구(KBO) 리그’ 전 경기를 독점 생중계(사진)를 시작한다고 27일 밝혔다. 올해 중계 3년 차를 맞아 야구 특화 라이브 콘텐츠를 강화해 ‘야구 강자’ 자리를 굳힌단 방침이다.

지난해 1200만 관중 돌파와 2026 WBC 8강 진출로 야구에 관한 관심이 어느 때보다 높아진 가운데, 티빙은 주 2회 편성으로 자리 잡은 ‘티빙 슈퍼매치’와 시즌 내내 진행되는 ‘팬덤중계’ 라이브로 KBO 리그의 인기를 이어갈 계획이다.

티빙 슈퍼매치는 ▷경기 전 프리뷰쇼 ▷다각도 특수 카메라 뷰와 고퀄리티 그래픽을 활용한 생중계 ▷경기 후 리뷰로 이어지는 풀 패키지로 구성됐다. 매주 화, 금에 만나볼 수 있다. 정용검 캐스터와 박지영 아나운서를 비롯해 이택근, 정근우, 윤석민, 황재균 등 야구선수 출신 해설위원들이 합류해 입담을 더한다.

아울러 기존 모바일 앱과 PC에서만 제공되던 티빙 슈퍼매치의 ‘현장음 중계’ 기능을 스마트TV까지 확대했다. 대화면에서도 구장의 생동감을 느낄 수 있도록 지원한단 방침이다.

또 팬 참여형 라이브 콘텐츠 ‘팬덤중계’를 개막 전부터 전면 배치한다. 시즌 중반부터 운영했던 지난해와 달리, 올해는 개막부터 한국시리즈까지 매주 주말 야구팬들과 함께한다. 팬들은 구단별 호스트와 티빙톡으로 실시간 소통하며 응원하는 팀의 모든 경기를 응원할 수 있다. 이번 시즌의 첫 ‘팬덤중계’는 오는 29일 ‘롯데 vs 삼성’ 경기로 진행된다.

더불어 티빙은 이번 시즌 MBC SPORTS+, KBS N SPORTS의 대표 야구 콘텐츠로 볼거리를 늘렸다. 야구팬들의 지지를 받은 데일리 하이라이트 프로그램 ‘베이스볼 투나잇’과 ‘아이러브 베이스볼’을 디지털 독점 생방송으로 공개한다. 이용자들은 경기 직후 라이브는 물론 클립 영상으로도 그날의 명장면을 빠르게 확인할 수 있다.

스프링캠프 뒷이야기를 담은 ‘캠프N 2026’과 야구 없는 월요일에도 야구 이야기를 제공하는 ‘비야인드’, ‘야구의 참견’ 등도 준비했다. 차민주 기자