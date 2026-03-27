29일 신예 파이퍼와 복귀 첫 경기 “의심했던 이들 생각 돌리게 할 것”

[헤럴드경제=조용직 기자] 전 UFC 미들급(83.9㎏) 챔피언 ‘더 라스트 스타일벤더’ 이즈리얼 아데산야(36·뉴질랜드)가 1년 1개월 만에 옥타곤에 돌아온다. 2010년 프로 격투기 선수 데뷔 후 가장 긴 공백기를 보낸 후 부활을 노린다.

UFC 미들급 랭킹 4위 아데산야는 오는 29일(이하 한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀시 클라이멋 플레지(기후서약) 아레나에서 열리는 ‘UFC 파이트 나이트: 아데산야 vs 파이퍼’ 메인 이벤트에서 14위 ‘보디백즈’ 조 파이퍼(29·미국)과 맞붙는다.

미들급 타이틀전에서 8차례 승리하며 왕좌에서 1289일 군림했던 아데산야(24승 5패)는 완벽한 복귀 스토리를 그리고 있다. 그는 2023년 션 스트릭랜드에게 미들급 타이틀을 뺏기며 3연패를 겪고 있다. 프로 파이터로 데뷔한 이후 115전을 치르며 처음 있는 일이었다.

그는 “이번 주말 경기가 끝나고 사람들이 ‘어떻게 아데산야를 의심한 거지? 내가 대체 뭔 생각을 한 걸까?’라고 혼잣말 하길 원한다”며 “그게 내가 이번에 써 내려갈 이야기”라고 강조했다.

전형적인 베테랑 대 신성의 대결이다. 조 파이퍼(15승 3패)는 2022년 데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS)를 통해 UFC와 계약한 이후 6승 1패를 달리고 있다. 6승 중 5번은 피니시다. 3연승 후 베테랑 잭 허맨슨에게 패했지만 이후 종교에 대한 깊은 믿음과 오랜 연인의 지지를 통해 심신을 일신해 다시 3연승을 달리며 주목 받고 있다.

파이퍼는 전 챔피언과의 대결을 앞두고 “내 생각에 아데산야는 미들급 역사상 가장 위대한 선수”라며 “이 일을 하면서 세계 최고의 선수와 겨뤘다고 말할 수 있는 건 커다란 특권이기에 이번 기회는 영광”이라고 존경심을 드러냈다. 최근 아데산야가 연패한 데 대해서는 “아데산야는 1위 드리퀴스 뒤 플레시, 2위 나수르딘 이마보프, 3위 션 스트릭랜드에게 진 것뿐”이라며 “여전히 그가 최고의 선수 중 하나라고 생각한다”고 경계했다.

스타일 면에서는 킥복싱 타격가 대 그래플러의 대결이다. 일본 애니메이션 팬이었던 아데산야는 학창 시절 괴롭힘을 당해 강해지기 위해 18살부터 킥복싱을 배웠다. 무에타이와 킥복싱을 오가며 다수의 타이틀을 획득하고 종합격투기(MMA)로 전향했다. 파이퍼는 4살 때부터 주짓수와 유도를 배웠고, 고등학교 때는 레슬링을 수련했다. 그래플링 베이스지만 강력한 펀치력도 갖춰 15승 중 9승이 (T)KO다.

아데산야는 파이퍼와의 대결에 대해 “나는 깔끔한 경기를 하고 싶다”며 “파이퍼의 주먹이 허공을 가르게 할 것”이라고 말했다. 이어 “타격전에서 파이퍼의 가장 위협적인 부분은 빠른 펀치”라며 “그의 펀치와 그래플링 성향을 많이 연구했다”고 자신감을 드러냈다.

파이퍼는 “아데산야의 경력과 경험은 대단하지만 나는 파괴자이고 불도저”라며 “나는 나를 위대하게 만들어주는 것, 나를 나답게 만들어주는 것에 집중하겠다”고 밝혔다. 이어 “옥타곤 안에 들어가 폭력적인 모습을 보여줄 것”이라며 “아데산야에게 압박을 걸고, 그의 공간을 빼앗겠다”고 다짐했다.

이날 코메인 이벤트에선 전 UFC 여성 플라이급(56.7kg) 챔피언이자 현 랭킹 3위 알렉사 그라소(32·멕시코)와 5위 ‘더 퓨처’ 메이시 바버(27·미국)가 재대결을 벌인다. 그라소(16승 1무 5패)는 2021년 UFC 258에서 바버(15승 2패)를 상대로 한 수 위의 타격을 뽐내며 판정승을 거뒀다.

5년 전보다 높은 위치에서 다시 만났다. 그라소는 2023년 UFC 여성 플라이급 챔피언에 등극해 한 차례 타이틀 방어에 성공했다. 바버는 7연승을 거두며 톱5에 진입했다. 그라소는 “우리 둘 다 많이 발전했다”면서 “새로워진 바버와 다시 한번 맞붙는 게 기대된다”고 전했다. 바버는 “전 챔피언 그라소를 꺾고 8연승을 기록하면 더 이상 내 자격을 부인할 수 없을 것”이라며 “타이틀 도전권을 요구할 완벽한 기회”라고 기대했다.

‘UFC 파이트 나이트: 아데산야 vs 파이퍼’는 오는 29일 오전 9시부터 tvN 스포츠와 티빙에서 생중계된다.