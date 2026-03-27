민주당 46%, 국힘 19%

[헤럴드경제=정석준 기자] 이재명 대통령의 국정 지지율이 3주 연속 최고치를 기록한 이후 소폭 하락했다.

한국갤럽이 지난 24∼26일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 조사해 27일 공개한 결과에 따르면 이 대통령의 직무수행에 관한 긍정 평가는 65%로 집계됐다.

이는 한국갤럽 조사에서 취임 후 최고치였던 직전 조사보다 2%포인트(p) 내려간 수치다.

'잘못하고 있다'는 응답은 24%, '의견 유보'는 10%였다.

직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(17%)이 가장 많이 꼽혔다. '전반적으로 잘한다'(10%), '외교', '부동산 정책'(각 8%) 등이 뒤를 이었다.

부정 평가 이유는 '경제·민생·고환율'(17%), '외교', '부동산 정책', '도덕성 문제·자격 미달'(각 7%)순이었다.

정당 지지도는 더불어민주당 46%, 국민의힘이 19%를 각각 기록했다. 직전 조사와 민주당은 같았고, 국민의힘은 1%p 내렸다.

개혁신당은 3%, 조국혁신당은 2%, 진보당은 1%, 무당층은 27%였다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 41.2%, 응답률은 12.6%다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.