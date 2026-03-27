버디 5개, 보기 2개 묶어 3언더파 1위 워링과 4타차…선두권 시야

[헤럴드경제=조용직 기자] 직전대회 발스파 챔피언십에서 우승을 아쉽게 놓친 임성재가 PGA투어 텍사스 칠드런스 휴스턴 오픈(총상금 990만 달러)에서 좋은 흐름으로 시작했다.

임성재는 27일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴의 메모리얼 파크 골프코스(파70·7475야드)에서 열린 이 대회 1라운드에서 버디 5개, 보기 2개를 합해 3언더파 67타로 공동 11위에 올랐다.

단독 1위 폴 워링(잉글랜드)과 4타 차라 남은 라운드에서 충분히 선두권으로 치고 올라갈 수 있는 상황이다.

임성재는 3번 홀(파5)에서 첫 버디를 낚았으나 4번 홀(파4)에서 퍼트 난조로 보기를 범하며 한 타를 반납했고, 8번 홀(파5)에서 버디를 잡아 전반을 1언더파로 마쳤다. 10번 홀(파4)에서 두 번째 샷을 홀 2.11ｍ 거리에 붙인 뒤 버디 퍼트에 성공했다.

13번 홀(파4)에선 티샷이 오른쪽으로 휘어 숲속으로 들어갔으나 정확한 아이언샷으로 파 세이브를 기록했다. 14번 홀(파4)에서는 두 번째 샷이 흔들려 보기를 적었으나 16번 홀(파5)과 17번 홀(파4)에서 연속 버디를 잡으며 순위를 끌어올렸다.

임성재는 지난주 PGA 투어 발스파 챔피언십에서 3라운드까지 2위에 2타 앞선 단독 선두를 달리며 통산 3승을 눈앞에 뒀으나 마지막 날 4라운드에서 3타를 잃는 난조로 공동 4위에 그쳤다.

우승엔 실패했으나 임성재는 시즌 첫 톱10을 달성하면서 자신감을 되찾았다. 그는 지난 겨울 오른쪽 손목을 다친 탓에 3월 초 새 시즌을 시작한 뒤 첫 2개 대회에서 연달아 컷 탈락의 쓴맛을 봤지만, 부상을 회복한 뒤 뚜렷한 상승세를 타고 있다.

고관절 부상을 회복하고 이번 대회에 함께 출전한 이경훈은 버디 4개, 보기 2개를 합해 2언더파 68타를 쳐 공동 31위에 자리 잡았다.

김주형은 이븐파 70타로 공동 76위, 김성현은 3오버파 73타, 공동 115위로 주저앉았다.

이번 대회에 출전할 예정이었던 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 개인적인 일로 기권했다.