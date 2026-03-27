개정 노조법 시행 이후 첫 현장 점검 모·자회사 공동교섭 준비에 “의미 있는 진전” 경남대 방문해 청년 소통·취업 지원 점검도

[헤럴드경제=김용훈 기자] 김영훈 고용노동부 장관이 개정 노동조합법 시행 이후 공공기관 원·하청 노사관계 현장을 찾아 상생교섭 확산 필요성을 강조했다.

김 장관은 27일 부산교통공사를 방문해 모회사와 자회사 노사 관계자들과 간담회를 갖고, 개정 노조법 시행에 따른 현장 안착 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 간담회는 지난 10일 시행된 개정 노조법의 현장 작동 상황을 점검하고, 모·자회사 노사가 공동교섭을 준비 중인 사례를 확인하기 위해 마련됐다.

부산교통공사는 현재 모회사 노조와 자회사 노조가 연대해 모회사와의 공동교섭을 준비하는 등 새로운 노사관계 모델 구축을 추진 중이다.

김 장관은 “대화와 신뢰를 기반으로 원·하청 노사관계를 선도적으로 이끌어나가는 사례는 매우 의미가 크다”며 “공공부문은 국민 삶과 직결되는 만큼 노사관계 안정과 사회적 책임이 더욱 중요하다”고 말했다. 이어 “부산교통공사의 사례가 다른 공공기관은 물론 민간으로 확산될 수 있도록 정부도 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

노동부는 개정 노조법의 원활한 시행을 위해 해석지침과 교섭절차 매뉴얼을 마련하고, 지방관서를 중심으로 현장 지원체계를 운영하고 있다. 특히 공공기관을 중심으로 원·하청 상생 교섭 컨설팅을 추진해 모범적인 교섭 모델 확산을 유도하고 있다.

김 장관은 모·자회사 간 역할과 책임을 존중하는 대화가 노동시장 이중구조 완화에도 기여할 수 있다고 평가했다. 또 “대화가 멈추면 갈등이 커질 수밖에 있다”며 지속적인 교섭과 협의를 당부했다.

한편 김 장관은 이날 오후 경남대학교를 찾아 ‘지역과 청년, 그리고 일의 미래’를 주제로 특강을 하고 청년들과 현장 소통에 나설 예정이다.

이와 함께 대학일자리플러스센터를 방문해 취업 애로를 듣고, 미취업 청년을 대상으로 한 맞춤형 지원 강화 방안도 점검한다. 노동부는 올해 대학일자리플러스센터를 통해 구직의욕 고취부터 취업역량 강화까지 전 단계에 걸친 지원을 확대할 방침이다.