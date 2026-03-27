[헤럴드경제=조용직 기자] 골프존문화재단(이사장 김영찬)이 26일 경북 구미시 취약계층 350세대에 1,500만원 상당의 생활필수품을 후원하는 ‘골프존 이웃사랑 행복나눔’을 진행했다고 27일 전했다.

골프존문화재단은 골프존카운티 선산·구미가 위치한 경상북도 구미시를 찾아 관내 취약계층을 위한 온정의 손길을 전했다. 재단은 간편식, 통조림 반찬, 즉석조리 식품 등으로 생필품 키트를 구성해, 거동이 어려운 어르신부터 아이들까지 누구나 손쉽게 식사를 해결할 수 있도록 지원했다.

구미시청에서 진행된 후원식에는 박영준 골프존문화재단 팀장, 정성현 구미시 부시장, 진동진 골프존카운티 사업부장 등 관계자들이 참석했다. 후원 물품은 구미시청을 통해 도움이 필요한 가정에 전달될 계획이다.

골프존문화재단은 올 한 해 동안 전국 각지를 찾아 약 4300세대에 1억8000만원 상당의 생필품 후원을 이어갈 예정이다.

김영찬 골프존문화재단 이사장은 “늘 이웃분들께 힘이 되기를 바라는 마음으로 정성을 담아 후원 물품을 준비하고 있다. 따뜻한 봄이 성큼 다가온 만큼 우리 이웃분들께도 꽃길만 펼쳐지기를 바란다”며 “앞으로도 골프존문화재단은 나눔과 배려의 경영철학을 실천하며 나눔 문화 확산을 위해 최선을 다할 것”이라고 전했다.