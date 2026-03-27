국내 금융회사 최초 기록 “최고 수준 ESG 역량 재확인”

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSC)의 2026년 ESG(환경·사회·지배구조) 평가에서 국내 금융회사 최초로 5회 연속 최상위 등급인 AAA를 획득했다고 27일 밝혔다.

MSCI는 매년 전 세계 약 8500개 상장기업을 대상으로 ESG 경영 성과를 평가해 AAA(최고)부터 CCC(최저)까지 7단계 등급을 부여하고 있다.

KB금융은 ▷이사회의 독립성과 다양성을 기반으로 한 선진적 지배구조 ▷우수한 기후 리스크 관리 체계 ▷기후금융을 통한 저탄소 경제 전환 견인 ▷전 계열사로 확장된 고도화된 정보보호·데이터 보안 체계 ▷실질적인 사회적 가치 창출을 위한 포용 금융 실천 등 전 부문에서 우수한 평가를 받았다.

5회 연속 AAA 등급 획득은 KB금융이 선언적인 ESG 활동을 넘어 비재무적 리스크 관리와 지속가능경영 시스템을 통해 실질적인 경영 성과를 내고 있음을 보여주는 결과라고 사측은 강조했다.

KB금융은 국내 기업 중 유일하게 한국ESG기준원(KCGS) ESG 평가에서 전 부문 A+ 등급을 획득했으며 글로벌 평가기관인 서스테이널리틱스의 ESG 리스크 평가에서도 국내 금융사 중 최고 등급인 로우 리스크(Low Risk)를 유지하고 있다.

KB금융 관계자는 “ESG 경영이 그룹 비즈니스 전략과 유기적으로 연결돼 실질적인 성과를 내고 있다는 점을 글로벌 시장에서 인정받았다”며 “앞으로도 전환금융 공급 확대로 녹색 대전환을 지원하고 금융의 공공성과 포용성을 바탕으로 한 사회적 책임을 실현해 나가겠다”고 말했다.