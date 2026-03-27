출시 일정, 출시 차량 정보 등 전달 中 제외 최초로 7X 부분변경 모델 출시 “전국 규모로 전시장 준비”

[헤럴드경제=서재근 기자] 프리미엄 전동화 모빌리티 브랜드 지커가 국내 출시 일정과 판매 차량 정보 등 소비자 질문에 답하는 영상 ‘지커보고있다’를 공식 유튜브 채널에 공개했다고 27일 밝혔다.

지커보고있다는 지커 코리아 공식 인스타그램 채널, 지커 동호회 등에서 소비자들이 남긴 의문을 해소하고 정확한 정보를 전달하기 위해 준비됐다. 지커는 이번 영상을 시작으로 향후 지커에 관한 여러 내용과 정보를 전달하는 지커보고있다 시리즈를 지속해서 선보일 예정이다.

첫 번째 지커보고있다 영상에서는 지커의 한국 출시 일정, 최초 출시 차량, 차량의 제원과 옵션, 전시장 및 서비스 센터 등 8개 질문에 대해 지커 코리아 마케팅 직원이 자세한 대답을 내놨다.

이 가운데 지커의 한국 출시 일정에 관한 질문에 대해서는 “현재 인증을 진행 중에 있으며, 인증 기준 이상으로 완벽한 모습을 보여드리고 소비자의 요구 사항을 충족시키기 위한 막바지 단계에 이르렀다”고 답했다.

소비자들이 가장 많은 관심을 보이는 차량 정보에 대한 구체적인 정보도 전달됐다. 지커의 한국 시장 최초 판매 모델은 중형 SUV(스포츠유틸리티차량)의 인기가 높은 국내 시장의 특성을 반영한 7X 부분변경 모델이다. 중국 시장을 제외한 글로벌 시장 최초의 사례다. 7X에는 지커가 자체 개발한 75㎾h 리튬인산철(LFP) 골든 배터리와 글로벌 1위 배터리 제조사 CATL로부터 공급받은 100㎾h 삼원계(NCM) 배터리가 탑재된다.

지커 7X의 편의사양도 공개됐다. 동급 최초의 전 좌석 자동문, 영하 6도부터 영상 50도까지 지원하는 냉온장고가 옵션으로 제공된다. 소비자들이 가장 선호하는 1000개의 LED로 구성된 스타게이트 라이트는 옵션으로 포함하기 위해 노력 중이다. 운전석과 조수석의 헤드레스트를 포함해 총 21개 스피커를 갖춘 지커 사운드 프로도 옵션으로 선택할 수 있다.

국내에서 판매되는 지커 7X는 규제로 인해 완벽한 자율주행 구현이 어렵고, 소비자들에게 합리적인 선택지를 제공하기 위해 라이다(LiDAR)가 탑재되지 않는다. 그럼에도 레이더와 카메라 기반으로 작동하는 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 중앙 유지, 차선 자동 변경 등 레벨2 주행보조기능은 기본 제공할 예정이다.

지커는 브랜드를 경험하는 소비자들의 첫인상과 사후 관리의 중요성을 고려해 딜러 방식으로 7X를 판매할 예정이다. 에이치모빌리티ZK, 아이언EV, KCC모빌리티, ZK모빌리티가 운영하는 지커 전시장은 서울, 경기, 인천 등 수도권을 비롯해 지방 주요 도시에 준비 중이다. 서비스 센터 또한 제주도를 포함해 지역별로 최소 1개 이상 구축할 계획이다.

MPV인 009, 슈팅브레이크 007 GT, 대형 SUV인 8X와 9X 같은 후속 모델의 출시는 향후 한국 소비자들의 요구와 시장 의견을 적극 반영해 결정할 예정이다.

지커 코리아 관계자는 “이번 지커보고있다 영상은 지커를 향한 국내 소비자들의 뜨거운 관심에 답하고 정확한 정보를 전달해 향후 구매에 도움이 되기를 바라는 마음에서 기획했다”며 “앞으로 이어질 지커보고있다 시리즈를 통해 지커의 공식 출시 시점, 7X의 구체적인 인증 제원 등을 공개할 예정이니 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.