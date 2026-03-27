PV5 ‘올해의 밴’ 수상 기아 PV5 카고, ‘최우수 소형 전기 밴’ 선정 PV5 패신저, ‘최우수 밴 기반 MPV’ 수상

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아가 영국의 대표적인 자동차 전문 매체 ‘왓 카’의 ‘2026 상용 및 밴 어워즈’에서 기아 PV5로 ‘올해의 밴’을 포함 3관왕을 달성했다고 27일 밝혔다.

기아 PV5 카고는 이번 시상식에서 ‘올해의 밴’과 ‘최우수 소형 전기 밴’ 두 부문을 수상했다.

PV5 카고의 수상은 우수한 적재 용량과 다양성, 사용의 편리성, 장거리 주행의 편안함이 합리적인 가격으로 제공된다는 점을 인정받은 결과다.

왓 카 편집장인 스티브 헌팅포드는 “기아 PV5는 상용차가 기대하는 적재 용량과 사용 편의성, 장거리 주행 편안함을 모두 갖춘 모델”이라며 “실제 주행거리는 하루 업무에 충분하면서도 비용을 과도하게 증가시키지 않는 수준으로 균형을 맞추고 있으며, 빠른 충전 성능 덕분에 차량 운휴 시간도 최소화할 수 있다”고 호평했다.

PV5 패신저는 ‘최우수 밴 기반 MPV’ 부문을 수상했다.

PV5 패신저는 승용차 수준의 세련된 주행 감각, 뛰어난 승객 편의성, 부드러운 주행 성능으로 높이 평가받았다. 유럽 기준 최대 412㎞의 주행거리(산업부 인증 기준 358㎞)와 5인 탑승객 및 충분한 수하물 공간을 갖춘 PV5 패신저는 다재다능한 전기 다인승 차량으로 높은 평가를 받았다.

스티브 헌팅포드 편집장은 “밴을 기반으로 한 MPV가 자동차 구매자들이 기대하는 편안함과 세련됨을 모두 제공하기는 매우 어려운 과제”라며 “기아 PV5는 이 같은 과제를 완벽하게 해결해 냈다”고 평가했다.

이어 “편안한 시트, 조용하면서도 안정적인 주행감, 긴 주행거리를 갖춘 PV5는 많은 대가족의 일상에 자연스럽게 녹아들 것”이라고 덧붙였다.

한편, 기아 PV5는 최근 ‘유로 NCAP 상용 밴 안전 평가’에서 최고 등급인 별 다섯(★★★★★)을 획득했으며, 작년 11월 프랑스 리옹에서 개최된 솔루트랑스 상용차 쇼에서 한국 자동차 제조사 최초로 ‘2026 세계 올해의 밴(IVOTY)’로 선정되는 영예를 안았다.

또한 PV5 카고는 작년 10월 ‘최대 적재중량 상태에서 1회 충전 주행거리 693.38㎞’를 달성해 기네스 세계 기록에 등재됐으며, PV5 패신저는 지난 1월 ‘2026 왓 카 어워즈’에서 ‘올해의 MPV’로, 작년 11월 2026 BBC 탑기어 어워드에서는 ‘패밀리 카 오브 더 이어’로 선정된 바 있다.

기아 관계자는 “글로벌 시장에서 PV5의 뛰어난 제품 경쟁력을 연이어 인정받아 기쁘다”며 “패신저, 카고, WAV(Wheelchair Accessible Vehicle), 오픈베드 및 패신저 도너 모델뿐만 아니라 앞으로도 다양한 고객 니즈를 충족하는 폭넓은 라인업을 통해 고객 만족도를 지속해서 높여 나갈 것”이라고 말했다.