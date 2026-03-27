역대 37번째 달성, 23년간 연평균 164대 판매 기아, 장기 판매 명예 포상 제도 등 운영

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아는 서부)화정지점 김학준 선임 오토컨설턴트가 누계 판매 대수 4000대를 달성해 ‘그랜드 마스터’에 올랐다고 27일 밝혔다.

그랜드 마스터는 기아에서 누계 판매 4000대를 달성한 오토컨설턴트에게 주어지는 영예다.

김학준 선임 오토컨설턴트는 2002년 기아에 입사해 23년 동안 꾸준히 판매 일선에서 실적을 쌓으며 연평균 164대, 누계 4000대를 판매해 37번째 그랜드 마스터의 영예를 안았다.

기아는 김학준 선임 오토컨설턴트에게 상패와 포상 차량을 수여했다.

김학준 선임 오토컨설턴트는 “고객의 마음을 움직이는 일은 언제나 어렵지만 꾸준히 쌓아온 신뢰의 힘이 오늘의 성과로 이어졌다고 생각한다”며 “4000대라는 기록에 안주하지 않고 더욱 겸손한 자세로 고객에게 다가가겠다”고 말했다.

한편, 기아는 영업 현장에서 최선을 다하는 오토컨설턴트들의 자긍심을 고취하고 건강한 판매 경쟁을 유도하기 위해 ▷장기판매 명예 포상 제도 ▷기아 스타 어워즈 등 다양한 포상 제도를 운용하고 있다.

기아는 ‘장기판매 명예 포상 제도’를 통해 오토컨설턴트에게 누적 판매 ▷2000대 달성 시 ‘스타(Star)’ ▷3000대 달성 시 ‘마스터(Master)’ ▷4000대 달성 시 ‘그랜드 마스터(Grand Master)’ ▷5000대 달성 시 ‘그레이트 마스터(Great Master)’ 등의 칭호를 부여한다.