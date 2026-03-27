우수 벤처의 유니콘 기업 성장 지원 기업별 최대 100억 신속 자금 공급 사전 보증한도 적용 등 비용 부담 ↓

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 지난 26일 기술보증기금과 ‘고성장 스케일업 기업 금융지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약은 창업 기업이 성장·도약 단계에서 자금난으로 사업 지속에 어려움을 겪는 데스밸리(죽음의 계곡) 문제를 해소하고 기술력과 성장잠재력을 갖춘 중소·벤처기업의 스케일업을 지원하기 위해 마련됐다.

우리은행은 이를 통해 고기술·고성장 기업의 안정적인 자산 성장을 도모하고 정부의 ‘성장 사다리 복원’ 정책 기조에 맞춰 생산적 금융 역할을 강화할 계획이다.

우리은행은 기보에 총 80억원을 출연해 3100억원 규모의 자금 공급에 나선다. 기보가 유망 혁신기업 육성 프로그램 등을 통해 사전평가를 거친 우수 기업을 우리은행에 추천하면 기업 성장단계별 보증을 통해 최대 100억원 이내에서 신속하게 자금을 지원받을 수 있다.

선정된 기업에는 ▷사전 보증 한도 적용 ▷보증비율 상향(85%→100%) ▷보증료 지원(0.8%포인트) 등의 혜택을 함께 제공해 금융비용 부담도 낮출 수 있을 전망이다.

배연수 우리은행 기업그룹장은 “앞으로 기보와 긴밀한 협력을 통해 우수 기술기업이 글로벌 경쟁력을 갖춘 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 든든한 금융 파트너 역할을 하겠다”고 말했다.