3월 26일부터 27일까지 동대문디자인플라자에서 마포구 소상공인 정책 홍보 중소기업 소상공인 융자 지원부터 마포 청년상인 반년살이 등 마포구 정책 총집합

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 지역 소상공인 지원 정책을 한눈에 알리고 현장 중심 지원을 더욱 강화하기 위해 ‘2026년 소상공인 힘보탬 박람회’에 3월 27일까지 참가한다.

박람회는 3월 26일부터 3월 27일까지 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리며, 서울시와 자치구, 유관기관, 민간기업 등이 함께해 소상공인을 위한 다양한 지원 정책과 서비스를 홍보한다.

마포구는 행사장 내 ‘정보보탬관’에 홍보 부스를 마련하고, 구가 추진 중인 주요 소상공인 지원사업을 한자리에서 소개하고 있다.

주요 사업은 중소기업·소상공인 융자 지원, ‘마포상생앱’ 운영, 릴레이 반상회 등을 통한 ‘11대 상권 활성화’, 창업 기반 마련을 위한 ‘마포 청년상인 반년살이’ 등이 있다.

사업 안내를 원하는 박람회 참여자는 편히 부스에 방문해 사업별 특징과 신청 절차 등을 안내받을 수 있다.

또 마포구는 현장 상담을 추진해 소상공인의 경영상 어려움을 가까이에서 살피고, 필요한 지원으로 이어질 수 있도록 연계해 실질적인 도움을 더하고 있다.

매출보탬관에서는 마포구 소상공인 ▲영앤도터스(카페) ▲테일탱고(독립서점) ▲바이슨 기어스 코리아(라이프서비스) 등이 참여해 제품을 홍보·판매하며 마포 상권의 매력과 브랜드가치를 널리 전하고 있다.

마포구는 이번 박람회를 계기로 정책을 알리는 데 그치지 않고, 소상공인의 지속적인 성장과 자생력 강화를 뒷받침하는 지원을 한층 확대해 나갈 계획이다.

박강수 마포구청장은 “현장에서 필요한 정보를 쉽고 빠르게 전하고, 실질적인 도움으로 이어질 수 있도록 운영에 내실을 다지겠다”며 “앞으로도 소상공인의 경영 안정은 물론, 골목마다 상권의 활력이 살아날 수 있도록 힘을 보태겠다”고 말했다.