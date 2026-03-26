구직자 500명 참여, 현장 열기 후끈 58개 기업 참여, 287명 채용 희망

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산상공회의소는 26일 오후 2시부터 부산상공회의소 2층에서 부산진구와 공동으로 ‘제1회 부산진구·부산상공회의소 합동 채용박람회’를 개최했다.

구직자 500여 명이 참가한 이번 박람회에는 ㈜씨넷, ㈜화인, ㈜한국마린산업, ㈜효성어묵 등 제조·서비스 분야 58개 기업이 현장 면접에 나섰다. 전체 채용규모는 287명이며, 직업전문학교 수료생과 일반 구직자를 사전 매칭해 실제 면접으로 이어지도록 했다.

부산고용센터, 대한노인회 부산광역취업지원센터, 동의과학대 등 관계기관도 참여해 취업 상담과 면접 헤어·메이크업, 이력서 사진촬영 등 구직자 맞춤형 취업지원 프로그램을 제공하며 구직자들의 좋은 평가를 받았다.

부산상공회의소는 지난해 부산진구와 합동 채용박람회를 두 차례 열어 구인기업 118개사, 구직자 595명이 참여하는 등 지역 일자리 창출을 위해 협력해왔다.

부산상의 공공사업본부 황지훈 본부장은 “이번 합동 채용박람회는 지자체와 부산상의가 협력해 기업과 구직자 간의 일자리 미스매치를 해소하기 위한 뜻깊은 자리”라면서 “정기적인 채용박람회를 통해 침체된 지역 고용시장에 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 부산상공회의소는 올해 고용노동부와 부산시의 ‘지역특화 일자리창출 지원사업’에서 관광·마이스 분야 청년 정착을 지원하고, 제조업 분야 근로환경 개선과 판로 확대를 추진한다. 또, ‘청년일자리 도약장려금’과 ‘부산 4050 채용촉진 지원사업’을 확대해 청년과 중장년을 아우르는 고용지원도 강화할 방침이다.