담양군, ‘제2회 금성면 고비산 산벚꽃축제’ 개최

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 담양의 숨은 벚꽃 명소, 금성면 고비산에서 특별한 봄 축제가 열린다.

담양군은 오는 4월 4일 금성면 외추제 일원에서 ‘제2회 금성면 고비산 산벚꽃축제’를 개최한다.

금성면 고비산 산벚꽃축제 추진위원회(위원장 김대식)가 주최하고 담양군과 지역사회단체가 후원하는 이번 축제는 격년제로 열리며, 고비산의 산벚꽃을 전국에 알리고 주민 화합과 지역 경제 활성화에 힘을 보태고자 마련됐다.

올해로 두 번째를 맞이한 축제는 4월 4일 11시 개막식을 시작으로 남진이, 한채완 등의 축하공연과 주민노래자랑, 다양한 체험 행사로 채워진다.

주요 체험 행사로는 ▷벚꽃 천연비누 만들기 ▷산벚꽃 꽃누르미 체험 ▷전통차 시음 ▷떡 메치기 ▷금성 딸기 판매 및 시식 ▷전통놀이 ▷먹거리 장터 ▷지역 농특산물 전시 등 방문객이 직접 참여하는 다채로운 프로그램이 마련돼 남녀노소 누구나 즐거운 추억을 쌓을 수 있다.

이 밖에도 산벚꽃길 걷기 이벤트를 통해 선착순 100명에게 기념품을 증정하며, 산벚꽃축제 사진전과 외추제 산책로를 따라 ‘사랑의 자물쇠 걸기’ 등도 운영할 계획이다.

김대식 추진위원장은 “꽃비 내리는 봄날, 고비산 산벚꽃 축제장에서 소중한 분들과 잊지 못할 추억을 만드시길 바란다”며 “많은 분이 오셔서 설레는 봄의 정취를 만끽했으면 한다”고 말했다.