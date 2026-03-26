[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 서인영이 이혼 후 솔직한 심경을 털어놓았다.

서인영은 26일 자신의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’을 통해 공개된 ‘10년 만에 복귀한 서인영 악플 읽기(진실과 거짓)’이라는 제목의 영상에서 결혼과 이혼에 대한 이야기를 직접 언급했다.

서인영은 결혼·이혼 관련 악플 중 ‘다 예상했던 거 아님. 생각보다 오래 살았네’라는 말을 두고 “그건 맞는 것 같다”고 말했다.

그는 “결혼식 할 때 사람들이 이혼할 줄 알았다고 하더라. 이혼했다고 말하니까 ‘인영씨만 몰랐다. 결혼식 때 사람들은 다 이혼할 줄 알았어’라고 했다”고 말했다.

서인영은 결혼해서 연예 활동을 하지 않으려고 했다고 했다. 그는 “조용히 살면서 사실상 은퇴를 생각했다”고 했다.

그는 “조용하게 결혼해서 아무 것도 안 하는 생활은 나랑 맞지 않더라. 난 활동을 해야겠더라. 평생 그렇게 살아서 어쩔 수 없다”고 말했다.

서인영은 계속 사랑을 꿈꾼다고 했다.

서인영은 “연애를 셀 수 없을 만큼 했는데도 연애가 어렵다. 가장 어려운 게 연애인 것 같다”고 말했다.

한편 서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했지만 이듬해 이혼했다.