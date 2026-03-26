3월 16일부터 4월 30일까지 명동 주요 전광판 5곳서 미디어아트 동시 송출 충무공 탄생 연도 기려 매일 15시 45분에 1분간 ‘원싱크(One-Sync)’ 표출 버드나무 가지 일화 담은 아나모픽 미디어아트 영상으로 영웅 서사 구현

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)는 충무공 이순신 장군의 탄생 연도인 1545년을 기리기 위해 매일 오후 3시 45분마다 명동 일대 대형 전광판 5곳에 이순신 장군 미디어아트 영상을 동시 송출(원싱크, One-Sync)하고 있다고 밝혔다.

4월 30일까지 이어지는 이번 동시 송출 이벤트는 이순신 탄생지로서의 중구 도시 브랜드를 알리고, 내달 25일 열리는 이순신 축제의 사전 분위기를 조성하기 위해 기획됐다. 매일 오후 3시 45분 정각이 되면 명동 일대 주요 옥외 전광판이 일제히 같은 영상으로 전환되며, 1분간 ‘이순신1545 중구’ 브랜드 영상을 송출한다.

영상을 볼 수 있는 전광판은 ▲신세계백화점 본관(소공로 63) ▲우리은행 본점(소공로 51) ▲롯데백화점 본점(남대문로 81) ▲리모와(남대문로 76) ▲경기주차빌딩(남대문로 10길 6)이다. 영상이 나오면 명동 거리를 걷던 시민과 관광객들이 발걸음을 멈추고 영상을 촬영하는 등 이목이 집중되고 있다.

송출 영상은 지난 연말 ‘명동스퀘어 카운트다운’ 행사에서 첫선을 보여 화제를 모은 아나모픽(Anamorphic) 미디어아트다. 중구 인현동에서 태어난 장군이 위대한 영웅으로 도약하는 서사를 입체 영상으로 구현해 냈다.

특히, 무과 시험 중 낙마하고도 버드나무 가지로 다리를 동여매고 끝까지 시험을 치른 일화가 고스란히 담겨 있다.

김길성 중구청장은 “도심 한복판에서 펼쳐지는 원싱크 미디어아트가 명동을 찾는 전 세계인의 시선을 사로잡을 것”이라며 “매일 15시 45분, 일제히 송출되는 영상이 ‘이순신 축제’를 향한 기대감을 한층 높여주길 바란다”고 전했다.

중구는 이번 영상 송출 외에도 스마트쉼터 4곳(버티고개역·약수동·황학동·명동)에 대형 벌룬을 설치, 20곳에는 외관 랩핑을 진행한다. 설치 후에는 ‘우리들의 이순신 중구에서 찾아라’ 인증샷 이벤트를 통해 적극적인 축제 참여를 이끌어낼 계획이다.