[헤럴드경제=나은정 기] 항공사 기장을 살해한 혐의로 구속 송치된 김동환(49)이 과거 동료였던 현직 기장 6명을 상대로 범행을 계획했던 것으로 드러났다.

부산경찰청은 26일 부산 부산진경찰서에서 조사받던 김동환을 살인, 살인미수, 살인예비 등 혐의로 부산지검으로 구속 송치했다.

경찰에 따르면 김동환은 퇴사 이후 한 동료 계정으로 항공사 운항 스케줄 사이트에 접속해 수시로 기장 6명의 스케줄을 확인하는 등 수개월 전부터 범행을 준비해 왔다. 애초 경찰은 김동환 검거 이후 범행 대상이 모두 4명이었던 것으로 파악했으나, 관련 증거를 토대로 김동환이 2명을 더 노렸던 것을 확인했다.

김동환은 대상자들을 몰래 따라다니며 세부 동선을 파악하고 택배기사로 위장해 주거지를 확인하고 범행 장소를 물색했다.

첫 범행은 지난 16일이었다. 그는 경기도 고양시 일산서구의 한 주거지에서 기장 A씨를 습격해 살해하려다 범행에 실패하고 부산으로 향했다. 하루 뒤인 17일 오전 5시 30분쯤 그는 부산 부산진구의 한 아파트에서 다른 기장 B씨를 흉기로 찔러 살해한 뒤 도주했다. 이후 추가 범행을 위해 경남 창원에 있는 또 다른 C씨를 찾아갔으나 미수에 그치고 울산으로 도주했다가 B씨 살해 14시간여 만에 검거됐다.

김동환은 이동 과정에서 현금만 사용하고 흉기와 여벌 옷 등을 담은 캐리어를 들고 다녔다. 경찰은 “검거되지 않았다면 6명 모두에게 범행을 실행했을 것으로 보인다”고 말했다.

다만 추가로 드러난 2명에 대해서는 기존의 대상자 4명에 비해 범행 계획이 치밀하지는 않았던 것으로 알려졌다. 경찰은 범행의 우선순위는 없었고, 이들 6명은 항공사 재직 당시 김동환의 평가 등에 직접적인 영향을 주는 위치도 아니었던 것으로 파악했다.

한편 김동환은 최근 반사회적 인격장애 검사인 사이코패스 진단 평가(PCL-R)에서 사이코패스 기준에 해당하지 않았다.

김동환은 이날 검찰 송치 과정에서 ‘소송 문제로 사람을 죽여도 된다고 생각하느냐’는 취재진 질문에 “악랄한 기득권이 한 인생을, 개인의 인생을 파멸시켜도 된다는 ‘휴브리스’”라며 “미친 ‘네메시스’, 천벌을 받은 것”이라고 격분했다. 휴브리스와 네메시스는 고대 그리스 신화와 철학에 나오는 용어로, 각각 ‘인간의 오만’, ‘신의 응징’을 뜻한다.

경찰은 지난 24일 신상정보공개 심의위원회를 거쳐 김동환의 신상을 공개했으며, 향후 공범 여부와 항공사 계정 유출 경위 등에 대해 추가 수사를 이어갈 방침이다.