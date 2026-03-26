이승로 성북구청장, 청렴 아침방송 1일 DJ 변신 “청렴은 든든한 약속” - 간부 공무원부터 솔선수범, 경직된 분위기 타파 ‘상호 존중’ 청렴 공감대 형성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 조직 내 청렴 의식을 높이고 상호 존중하는 문화를 확산하기 위해 ‘간부릴레이 청렴 아침방송’을 운영하며 신뢰받는 공직사회 조성에 앞장서고 있다.

26일 아침방송에서는 이승로 성북구청장이 ‘청렴광장’ 1일 DJ로 나서 성북구 공직자에게 청렴메시지를 전했다. 이 구청장은 청렴을 “매일 마주하는 업무 속에서 공정함과 원칙을 고민하는 작은 선택에서 시작된다”며 “서로를 믿고 일할 수 있게 해주는 약속”이라고 강조했다.

간부릴레이 청렴 아침방송은 매월 1회 구청장을 비롯한 간부 공무원들이 청렴광장의 DJ가되어 청렴을 주제로 다양한 경험과 메시지를 공유하는 방식으로 진행된다. 간부들이 직접 마이크를 잡고 진솔한 메시지를 전달함으로써 세대 간 격차를 해소하고 수평적인 소통 문화를 만드는 데 기여하고 있다.

이승로 성북구청장은 “간부급 공무원들이 솔선수범하여 청렴 가치를 공유함으로써 전 직원이 청렴을 일상화하고 서로 존중하는 건강한 공직 문화를 정착시킬 수 있도록 하겠다”고 말했다.