교육·돌봄·문화·체육 기능 결합

[헤럴드경제=박준환 기자]남양주시는 덕소초등학교 내에 교육·돌봄·문화·체육 기능이 결합된 ‘덕소초 복합문화센터’를 조성해 2028년 준공을 목표로 추진한다고 26일 밝혔다.

이번 사업은 시가 구리남양주교육지원청, 덕소초등학교와 협력해 교육부 주관 ‘2024년 학교복합시설 공모사업’에 선정돼 본격 추진한다. 특히 시에서 최초로 조성하는 학교복합시설이라는 점에서 의미가 크다.

덕소초 복합문화센터는 2028년 준공을 목표로 청소년 전용 공간인 ‘펀그라운드(Fun Ground)’를 비롯해 ▷방과 후 돌봄 제공 거점형 늘봄센터 ▷지역주민 문화 활동 공간 ▷다목적 강당 등 다양한 시설을 갖춘 복합시설로 조성될 예정이다.

시는 이번 사업을 통해 학교와 지역사회가 상생하는 교육·생활 통합 인프라를 구축할 것으로 기대한다. 청소년 성장 지원과 지역 공동체 활성화에도 긍정적 효과가 있을 것으로 전망한다.

방희선 미래교육과장은 “덕소초 학교복합시설 조성은 학생과 지역주민 모두가 혜택을 누릴 수 있는 대표적인 교육 협력 모델”이라며 “앞으로도 교육청 및 학교와 긴밀히 협력해 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 했다.