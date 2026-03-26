서울남부교육청·LOVE FNC 함께 교육격차 해소·문화 다양성 포용

SK브로드밴드는 서울특별시남부교육지원청, LOVE FNC와 함께 ‘K-POP 아동문화예술교실’(사진) 프로그램을 운영한다고 26일 밝혔다.

K-POP 아동문화예술교실 프로그램은 SK브로드밴드의 기업사회책임(CSR) 활동 중 하나다. 지역 사회 내 교육 격차를 해소하고, 문화적 다양성을 포용하고자 기획됐다.

올해 해당 프로그램은 문성초등학교를 포함한 남부교육지원청 관내 초등학교 4곳을 대상으로 진행된다. 이주 배경 아동 비율이 높은 금천구와 영등포구에 위치한 초등학교 위주로 선정했다고 SK브로드밴드는 설명했다.

아울러 FNC엔터테인먼트가 설립한 비영리 공익재단 LOVE FNC의 전문 안무가들이 직접 학교를 찾아 고학년 학생들을 위주로 K-POP 댄스를 가르칠 계획이다. 수업은 각 학교의 일정에 맞춰 3월부터 시작해 올해 말까지 주 1회, 학기당 16회로 운영된다.

SK브로드밴드는 지역 아동에게 케이블방송국 견학·방송 실습 교육을 제공하는 ‘행복얼라이언스 스쿨’, 청소년 대상으로 창작곡을 공모하는 ‘블로썸 청소년 음악제’ 등 아동·청소년 분야을 꾸준히 지원해 왔다고 강조했다.

차민주 기자