PV5, 출품작 중 최고상 금상 수상 “미래 향한 준비, 명확히 드러나”

현대자동차·기아가 독일 국제포럼디자인이 주관하는 ‘2026 iF 디자인 어워드’에서 더 기아 PV5(이하 PV5)의 금상 수상을 포함, 총 32개의 상을 휩쓸며 존재감을 드러냈다.

26일 현대차·기아에 따르면 양사(제네시스 포함)는 ▷제품 ▷콘셉트 ▷브랜딩& 커뮤니케이션 ▷실내 건축 ▷사용자 인터페이스(UI) ▷사용자 경험 등 부문에서 금상 1개, 본상 31개 등 총 32개 디자인상을 수상하며 역대 최다 수상 실적을 기록했다.

iF 디자인 어워드는 세계 3대 디자인상 가운데 하나로, 1954년부터 매년 출시됐거나 출시를 앞둔 프로젝트를 대상으로 디자인 독창성과 영향력을 종합 평가해 부문별 최고 디자인을 선정한다. 특히, 기아 PV5는 제품 부문에서 최고상인 금상 수상의 영예를 안았다. iF 디자인 어워드의 금상은 전 세계 1만여 개 출품작 가운데 단 75개 디자인에만 주어지는 최고상이다.

PV5는 기아의 디자인 철학 ‘오퍼짓 유나이티드’를 바탕으로 실용성을 극대화한 패키지, 미래지향적이면서도 강인한 디자인 등으로 높은 평가를 받았다. 전면부는 깨끗한 이미지의 상단부와 견고한 느낌의 하단부 대비를 통해 과감하고 미래적인 분위기를 연출하고, 측면부는 사이드 글라스의 명확한 그래픽 디자인, 파팅 라인의 정돈된 구조 등이 안정감 있는 실루엣을 완성했다.

후면부는 넓고 정제된 기하학적 구성으로 기능적 이미지를 구현했으며, 실내는 ‘오픈 박스’ 콘셉트 기반, 목적에 맞게 재구성 가능한 가변형 공간이 적용됐다. 서재근 기자