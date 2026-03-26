제76기 정기 주주총회 개최, 경영목표 제시 안전·에너지 역량 강화 위한 사외이사 선임

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 26일 주주총회를 열고 올해 경영목표로 수주 33조4000억원, 매출 27조4000억원, 영업이익 8000억원을 달성하겠다고 제시했다.

현대건설은 이날 서울 종로구 현대건설 계동 본사에서 제76기 정기 주주총회를 개최했다.

이한우 현대건설 대표는 이같은 경영목표를 제시하며 “에너지 밸류체인 전반의 글로벌 경쟁력 강화, 검증된 핵심사업 중심의 체질 개선, 조직 역량 강화로 차별화된 경쟁력을 축적하고 이를 기반으로 지속성장을 이어가겠다”고 말했다.

아울러 ▷미래 성장 상품군 중심 포트폴리오 전환 ▷글로벌 선진 기업과의 협업 확장 ▷사업 리스크 관리 역량 고도화 ▷도시정비 부문의 국내 핵심지 비경쟁 수주 집중 ▷해외 선진시장 진출 등도 추진하겠다고 밝혔다.

이날 1호 의안인 제76기 재무제표 승인에 이어 ▷정관 일부 변경의 건(집중투표 배제 조항 삭제, 전자주주총회 도입 등) ▷이사 선임의 건(사내이사 신재점, 사외이사 정은혜) ▷감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 정은혜) ▷감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 장화진) ▷이사 보수 한도 승인(연간 50억원, 전년 동일) 등 총 6개 안건이 통과됐다.

이번 이사 선임은 안전·에너지·디지털 전환에 전문성을 강화하고 중장기적 전략을 제시하기 위해 이뤄졌다. 신재점 현대건설 안전품질본부장과 정은혜 서울대 에너지시스템공학부 교수, 장화진 코히어 아태지역 총괄사장이 선임됐다. 주주 배당금은 900억원으로 확대 편성하고 보통주 800원, 우선주 850원으로 결정했다.