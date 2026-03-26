정릉2동 주민센터·정릉감리교회와 공동 추진…지역주민 40여 명 참여 정릉 일대 환경정화 활동 전개…생활쓰레기 수거로 거리 환경 개선 참여자 전원 분리배출 실천 서약 동참…5개 항목 실천 의지 다져

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 생활폐기물 다이어트 천만시민 실천 프로젝트의 일환으로 지난 21일 정릉2동 주민센터와 정릉감리교회와 함께 생활폐기물 감량 캠페인을 실시했다.

이번 캠페인에는 지역주민 40여 명이 참여해 성북구 정릉 일대를 돌며 거리 환경정화 활동을 진행했다. 참여 주민들은 거리에 버려진 생활쓰레기와 폐기물을 수거하며 환경 정비에 나섰다.

환경정화 활동에 이어 참여자 전원이 쓰레기 분리배출 실천 서약에 동참했다. 서약에는 음식물 쓰레기 분리배출, 비닐과 플라스틱 분리배출, 종이 분리배출, 다회용기 사용, 장바구니 및 텀블러 사용 등 5개 항목이 포함됐다.

이번 캠페인은 관과 지역주민이 협력해 자원순환 문화를 확산하고 생활폐기물 감량을 실천했다는 점에서 의미가 있다.

이승로 성북구청장은 “앞으로도 지역사회와 연계한 다양한 자원순환 프로그램을 운영해 생활폐기물 감량 실천을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.