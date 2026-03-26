[헤럴드경제=최원혁 기자] 오는 6·3 지방선거에서 경남 김해지역 한 고등학생이 시의원에 도전장을 내밀어 눈길을 끈다. 그는 전국 최연소 예비후보다.

25일 중앙선거관리위원회 예비후보자 명부에 따르면 창원대산고등학교 3학년이면서 학생회장을 맡고 있는 김태훈(18) 군이 더불어민주당 김해시의원 예비후보로 등록했다.

이날까지 김해시의원 예비후보로 등록한 39명 중 10대는 김군이 유일하다.

그는 전국 예비후보 중에서도 가장 나이가 어리다.

2008년 2월생인 김군은 이번 선거에서 김해 라 선거구(진영읍·한림면) 시의원에 도전한다.

김군은 대통령 소속 국정기획위원회 명예위원(이재명 정부)을 지냈고 현재 민주당 경남도당 교육특별위원회 위원이다.

그는 “제가 사는 김해가 아동친화도시인 만큼 지역에서 청소년을 아우르는 정치를 하고 싶다”고 시의원에 도전한 계기를 밝혔다. 그러면서 “친구들이 응원해주는 만큼 청소년을 위한 정치를 꼭 실현하고 싶다”는 포부를 전했다.