AI 콜센터·‘내집속속’ 개발 추진, 주거복지 AX 가속

[헤럴드경제=윤성현 기자] 한국토지주택공사(LH)가 공공임대주택에 거주하는 홀몸 어르신을 대상으로 인공지능(AI)을 활용한 ‘AI 돌봄전화 서비스’를 전국으로 확대한다. 고령자 돌봄 사각지대를 줄이고 주거복지 서비스를 강화하기 위한 조치다.

LH는 26일 기존 일부 지역에서 시범 운영하던 AI 돌봄전화 서비스를 올해 5월부터 전국 단위로 확대 시행한다고 밝혔다. 대상도 기존 4700명 수준에서 최대 8000명까지 늘린다.

AI 돌봄전화 서비스는 인공지능이 정기적으로 안부 전화를 걸어 말벗을 제공하고, 건강 상태와 이상 징후를 점검하는 방식이다. 돌봄 수요 증가에 비해 예산과 인력이 제한적인 상황에서 AI를 활용해 서비스 효율성을 높이겠다는 취지다.

LH는 지난해 인천 지역 공공임대주택에 거주하는 홀몸 어르신 1200명을 대상으로 시범 운영을 진행했다. 그 결과 업무 효율을 높이면서도 1인당 약 8000원 수준의 비용으로 서비스를 제공할 수 있는 것으로 나타났다. 이는 방문 돌봄서비스(1인당 약 13만원)의 6% 수준에 해당한다.

올해는 전국 임대주택에 거주하는 80세 이상 고령자 세대를 대상으로 수요 조사를 진행 중이며, 5월부터 본격적인 서비스 제공에 들어간다. 다만 대면 돌봄이 필요한 고위험군은 기존 방문 돌봄서비스를 병행한다.

LH는 정부의 AI 대전환 정책 기조에 맞춰 주거복지 전반에 생성형 AI를 접목할 계획이다. 연내 24시간 상담이 가능한 ‘AI 콜센터’를 구축하고, 비전 AI를 활용한 임대주택 유지보수 신청·접수 플랫폼 ‘내집속속’ 시스템 개발도 추진한다.

LH 관계자는 “AI를 활용해 입주민 수요에 맞는 주거 서비스를 더욱 폭넓게 제공하겠다”며 “돌봄 사각지대를 해소하고 촘촘한 주거안전망을 구축하는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.