- 26일, 한국핵융합에너지연구원·대전테크노파크와 MOU - ‘글로벌 TOP 전략연구단’참여…국가사업으로 인프라 구축

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시가 인류의 미래 에너지로 불리는 핵융합 에너지의 핵심 기술인 ‘극한소재’ 개발의 거점으로 도약할 전망이다.

시는 26일 오전 시청에서 한국핵융합에너지연구원(원장 오영국, 이하 핵융합연), 대전테크노파크(원장 김우연)와 ‘핵융합에너지 극한소재 개발 및 인프라 구축을 위한 업무협약’을 체결했다.

이번 협약은 핵융합연이 주관하는 과학기술정보통신부 ‘글로벌 TOP 전략연구단(극한 환경 혁신형 핵융합 디버터 전략연구단)’ 사업에 대전시가 긴밀히 협력하기 위해 마련됐다. 해당 사업은 지난 2025년부터 추진 중이며, 2030년까지 총 1000억 원의 국비가 투입된다.

사업 목표는 핵융합 장치 내부에서 발생하는 초고열을 외부로 배출하는 핵심 부품인 ‘디버터’의 성능과 수명을 획기적으로 개선키 위한 제작 원천기술과 소재 기술 확보하는 데 있다. 특히 실제 규모에서 디버터의 성능을 평가·분석할 수 있는 인프라가 대전에 구축된다는 점에서 의미가 크다.

협약에 따라 ▷핵융합연은 한국형 혁신 핵융합로의 디버터 관련 국가 전략 과제를 수행하고, ▷대전시는 핵융합을 비롯해 우주·항공, 국방, 반도체 등 전략산업 분야의 극한·첨단소재 확산을 위한 행정적 지원을 맡는다. ▷대전테크노파크는 인프라 구축을 위한 부지 제공과 함께 보유하고 있는 소재 합성 장비를 활용해 시험 분석 평가와 기업 지원에 나선다.

오영국 핵융합연 원장은 “혁신형 디버터 기술은 핵융합 장치의 안정적인 운전을 좌우하는 핵심 원천기술”이라며 “이번 전략연구단 사업을 통해 기술 주도권을 확고히 하고, 연구원의 독보적인 연구 역량과 대전시·대전테크노파크의 인프라를 바탕으로 글로벌 핵융합 시장을 선도할 수 있도록 총력을 다하겠다”고 밝혔다.

이장우 대전시장은 “핵융합에너지는 인류 에너지 문제를 해결할 궁극적인 대안이며, 그 성패는 극한 환경을 견뎌내는 소재 기술에 달려 있다”며 “이번 협약을 통해 대전이 세계적인 극한 소재 연구의 전초기지로 도약하고, 나아가 국가 핵융합 산업의 중심지로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

대전시는 이번 협약을 기점으로 대덕특구의 연구 역량과 지역 산업을 연계해 극한 소재 분야 지원을 강화해 나갈 방침이다.