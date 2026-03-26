비용 구조 재편·건물 매각 추진 등 구조조정 올리브영 입점도 진행 중 “결과로 증명할 것”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 코스닥 상장사 본느가 올해를 ‘수익성 중심 체질 개선과 상표 가치 재평가의 원년’으로 삼고 강도 높은 구조 개선과 함께 주주환원 카드를 검토하고 있다고 강조했다.

강은실 본느 대표는 최근 헤럴드경제와의 인터뷰에서 “뼈를 깎는 변화를 반드시 실적 결과로 증명해 보이겠다”며 이같이 밝혔다.

그는 올해 실적 개선의 핵심 축으로 비용 구조 혁신, 제조업자개발생산(ODM) 사업 강화, 자체 브랜드 성장 가속화를 제시했다.

우선 강은실 대표는 수익성이 낮은 사업과 제품을 과감히 정리하고, 이익이 가능한 영역 중심으로 사업 구조를 재편하고 있다고 강조했다. 임원 연봉 10% 삭감, 간부급 연봉 동결, 복리후생비 축소 등 전방위적인 고정비 절감에도 힘쓰고 있다고 전했다.

여기에 보유 건물 매각도 추진 중이라고 설명했다. 회사 측은 건물 매각이 성사될 경우 차입금 축소와 금융비용 절감 효과를 기대하고 있다. 유입 자금을 통해 유동성을 높이고, 필요한 경우 브랜드 마케팅에도 탄력적으로 대응하겠다는 구상이다.

본느는 사업 구조상 ODM을 안정적인 캐시카우, 브랜드를 성장 엔진으로 키우는 이중 전략을 펴고 있다.

강은실 대표는 “ODM 사업은 글로벌 고객사 대상 제품 기획부터 완제품 양산까지 맡는 턴키 서비스 기반으로, 한 번 신규 수주가 확보되면 장기 리오더로 이어질 가능성이 높다”며 “실제로 본느는 창업 초기인 2009년 출시 제품이 지금까지 재주문되고 있을 정도로 장기 거래 기반을 보유하고 있다”고 강조했다.

국내 유통 채널 확대도 본격화됐다. 본느는 3월 터치인솔의 올리브영 온라인몰 입점을 마쳤고, 향후 오프라인 입점까지 이어간다는 계획이다.

아울러 강은실 대표는 올리브영 입점이 단기 수익성만을 위한 전략은 아니라고 선을 그었다. 국내 대표 뷰티 플랫폼 입점 자체가 브랜드 인지도와 글로벌 파트너 협상력 제고에 큰 의미가 있다는 판단이다.

최근 해외 바이어들 사이에서 올리브영 입점 여부가 브랜드 경쟁력을 가늠하는 지표처럼 받아들여지고 있다는 설명도 이어졌다.

실적 턴어라운드 시점에 대해서는 비교적 구체적인 청사진도 내놨다. 회사는 별도 기준으로는 3분기 내 손익분기점 도달, 연결 기준으로는 4분기 손익분기점 이상 달성을 목표로 제시했다.

시장의 관심이 쏠리는 부분은 주주환원 정책이다. 본느는 자본계정 재편을 통해 향후 자사주 매입이 가능한 여건을 마련하는 작업을 진행하고 있다고 밝혔다.

강은실 대표는 “주주를 위한 정책들을 많이 펼칠 예정”이라며 “자사주 매입도 검토하고 있다”고 말했다.

다만 자사주 매입의 규모와 방식은 아직 확정되지 않았다. 회사 측은 관련 사안이 공시 대상인 만큼 구체적인 금액 언급은 피하면서도, 주가 부양과 주주가치 제고 차원에서 여러 방안을 검토 중이라고 설명했다.

본느는 최근 상장 적격성 실질 심사를 거쳐 상장 유지를 확정받은 이후 내부통제와 지배구조 개선에도 속도를 내고 있다.

기존 이사진을 교체하고 외부 회계·법률·세무 전문가 중심으로 이사회와 감사 체계를 재편했으며, 투명경영위원회도 신설했다. 회사는 최근 제출한 감사보고서에서도 적정 의견을 받으며 회계 투명성 회복에 주력하고 있다고 강조했다.

강은실 대표는 “현재 주가는 본느의 본질적 가치와 개선된 펀더멘탈을 충분히 반영하지 못하고 있다”며 “구조 개선의 초기 단계인 지금이 투자자들에게는 매력적인 진입 구간이 될 수 있다”고 말했다.

이어 “ODM을 통해 시장을 읽고 브랜드를 통해 시장을 만들어가는 것이 본느의 가장 큰 강점”이라며 “2027년에는 사업 구조 변화가 실적으로 완전히 입증되면서 기업가치 재평가가 이뤄질 것”이라고 덧붙였다.