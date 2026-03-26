[헤럴드경제=함영훈 기자] 올해 벚꽃, 유채꽃 등 봄꽃 개화시기가 작년 보다 살짝 늦다. 벚꽃 축제를 계획했던 지자체와 레저기업들이 재조정을 놓고 고심하고 있다.

봄에 가장 먼저 꽃소식을 알리는 내륙 매화는 이제 피었고, 내륙 동백은 아직 소식이 없다. 이미 전해졌어야 할 창경궁 옥천교 생강나무 올해 개화여부를 물어보니, 만개는 아니란다.

경기도 광주 화담숲은 오는 4월 둘째 주를 기점으로 하얀 벚꽃이 만개하며 절정에 달할 것으로 예상한다고 26일 밝혔다.

4월 초부터 진행되는 수선화 축제의 노란 물결에 이어, 수많은 벚나무가 빚어내는 분홍빛 장관이 봄꽃 여행의 절정을 이룰 예정이다.

화담숲의 봄은 소셜미디어에서 벚꽃 명소로 바이럴이 되어, 노란 수선화 뿐 아니라 벚꽃을 즐기려는 상춘객들에게 매해 큰 인기를 끌고 있다. 특히, 화담숲의 벚꽃을 가장 아름답게 즐길 수 있는 모노레일 2번 승강장은 벚꽃 여행객들에게 가장 관심을 받는 핵심 포토 스팟이다. 분홍빛 벚꽃 터널을 뚫고 여유롭게 올라오는 모노레일의 모습은 몽환적인 분위기를 자아내며, 자연스럽게 카메라 셔터를 누르게 만드는 화담숲만의 특별한 벚꽃 풍경이다.

더불어, 화담숲의 시작점에 있는 붉은색 하트 모양의 ‘약속의 다리’ 아래에 펼쳐진 뭉게뭉게 피어난 벚꽃과 푸른 녹음의 아름다운 조화를 즐길 수 있으며, 은은한 매화 향기와 벚꽃의 화려함이 어우러진 ‘탐매원’에서는 다양한 꽃들의 봄 정취를 더욱 풍성하게 만끽할 수 있다.

화담숲 벚꽃의 또 다른 매력은 각기 다른 매력을 뽐내는 다양한 품종의 벚꽃을 즐길 수 있다는 점이다.

가장 먼저 꽃잎을 틔우며 봄의 시작을 알리는 ‘왕벚나무’는 커다란 꽃송이로 화사함의 정수를 보여준다. 이어 짙은 녹음 속에서 자연스러운 미를 뽐내는 ‘산벚나무’가 피어나며, 여러 겹의 꽃잎이 뭉쳐 마치 작은 장미꽃 같은 화려함을 뽐내는 ‘겹벚나무’가 연달아 피어나 벚꽃 축제의 대미를 장식한다.

화담숲 관계자는 “봄 수선화 축제로 시작된 화담숲의 봄이 4월 벚꽃 만개와 함께 그 화려함이 정점에 달할 것”이라며 “모노레일과 어우러진 벚꽃 풍경은 물론, 왕벚나무부터 겹벚나무까지 이어지는 다채로운 봄의 서사를 만끽하며 잊지 못할 인생 사진을 남겨보시길 바란다”고 전했다.

한편, 화담숲은 보다 여유롭고 안전한 관람을 위해 시간대별 입장 정원제를 통해 1일 1만명으로 제한하여 운영한다. 화담숲은 100% 온라인 사전 예약제로 운영되어 사전 예약은 필수이고 입장과 1승강장에서 출발하는 모노레일 이용 모두 홈페이지를 통해 원하는 일자, 시간, 인원수를 선택하여 예약 가능하다.