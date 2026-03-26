​- 41만 9000㎡ 규모 투기장 등 총사업비 1218억원 투입…서해안 거점 항만 도약 핵심 기반 마련

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 보령신항이 서해안 거점 항만으로 도약키 위한 핵심 기반을 갖췄다고 26일 밝혔다.

도에 따르면 최근 보령신항에 조성한 41만 9000㎡ 규모의 ‘준설토 투기장’ 및 ‘관리부두’ 축조공사에 대한 준공검사를 마쳤다.

이번 사업은 지난 2021년 첫 삽을 뜬 후 5년 여에 걸쳐 준설토 투기장 710억원, 관리부두 508억원 총 1218억원을 투입했다.

축구장 59개 면적에 달하는 ​준설토 투기장은 보령화력발전소를 오가는 대형 선박의 안전 운항을 위해 항로 준설 과정에서 발생하는 토사를 매립하는 용도로 활용한다. ​

​도는 오는 2030년까지 항로 준설토 매립을 추진할 예정이며, 항로 준설은 보령화력을 운영하는 중부발전(주)에서 추진한다.

관리부두는 보령항을 이용하는 무역선의 안전을 책임지는 예선, 도선선, 항만순찰선 등이 정박하는 전용 부두로 사용할 예정이다.

이동유 해양수산국장은 “이번 준공은 보령신항의 미래 발전을 견인할 중요한 발판을 마련한 것”이라며, “준설토 투기가 완료된 이후의 개발 방향을 차질 없이 수립해 보령신항이 체계적으로 성장·발전할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.