경기도 경제과학진흥원, 판교대기업금융센터 방문

[헤럴드경제=정호원 기자] NH농협은행은 강태영 은행장이 지난 25일 경기도 경제과학진흥원을 방문하고, 농협은행 판교대기업금융센터 개점식에 참석하는 등 현장경영을 통해 생산적 금융 확대에 적극 나섰다고 26일 밝혔다.

이날 강태영 은행장은 중소기업 지원과 산업 혁신을 수행하는 경기도 경제과학진흥원을 방문해 금융과 기업 지원에 관한 현장의 분위기를 직접 돌아봤다.

같은 날 열린 판교대기업금융센터 개점식에 참석해 거래 기업 관계자 등 주요 내빈들과 함께 센터 출범을 축하했다. 이 자리에서 강태영 은행장은 “판교 인근 거래업체의 특성을 반영해서 AI·데이터·IT 반도체 등 첨단기술 산업 육성 및 성장지원에 앞장서도록 하겠다”고 말하며 지역 기반 기업금융 확대를 통한 지역특화 생산적 금융 확대 의지를 밝혔다.

경기본부를 방문해서 현장 직원들과 직접 소통하며 고객 접점에서 들리는 생생한 목소리가 실질적인 생산적 금융 지원으로 이어질 수 있도록 강조했다.