삶의 현장 속 ‘살아있는 영웅’ 발굴 강원도 인제 응급의료체계를 25년간 지켜 상금 3000만원과 상패 수여

[헤럴드경제=서재근 기자] 포스코청암재단이 지난 25일 서울 포스코센터에서 시상식을 열고, 올해 새롭게 제정한 ‘청암히어로즈’의 첫 번째 수상자로 강원도 인제고려병원 김종원 원장을 선정했다고 26일 밝혔다.

‘청암히어로즈’는 우리 사회의 사각지대에서 헌신하며 선한 영향력을 전파해 온 일상 속 영웅을 상찬하기 위해 마련한 시상사업이다.

기존의 포스코청암상 봉사상이 글로벌 사회문제 해결 및 이웃사랑과 사회정의를 실천한 인사와 기관에 시상하는 명예의 전당 성격이라면, 청암히어로즈는 삶의 현장에서 공동체의 온기를 지키는 실천가를 지원하는 현장 밀착형 시상제도다. 또한, 포스코히어로즈의 경우 다양한 상황에서 타인의 생명을 구한 의인을 대상으로 시상한다는 점에서 구분된다.

김종원 원장은 고려대 의대를 졸업한 정형외과 전문의로, 안정된 대도시의 삶 대신 인구 3만여 명의 의료 소외 지역인 강원도 인제를 선택해 25년째 주민들의 건강과 생명을 지켜오고 있다. 그가 운영하는 인제고려병원은 지역 내 유일한 병원급 의료기관으로, 지리적 특성상 도시 이송이 어려운 응급환자들의 최후의 의료 안전망 역할을 해오고 있다.

김 원장은 만성적인 의료진 구인난과 경영 압박 속에서도 24시간 응급실을 운영하고 있으며, 경제적 어려움으로 치료를 포기하는 이웃이 없도록 건강보험이 적용되지 않는 비급여수가 항목 비용을 최대한 낮게 책정하고 있다. 또한 최근 심각한 산부인과 진료 공백을 메우기 위해 외래를 개설하는 등 ‘돈보다 생명’을 우선시하는 인술을 펼쳐오고 있다.

포스코청암재단 관계자는 “김종원 원장은 보이지 않는 곳에서 헌신하는 청암정신의 실천적 모델”이라며 “이번 시상을 시작으로 청암히어로즈가 향후 포스코청암상 주인공으로도 발탁될 수 있는 선순환 구조를 구축해, 우리 사회의 도덕적 자산을 두텁게 하겠다”고 말했다.