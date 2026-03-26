‘AI 메이크업 팔레트’ 도입…1000가지 색·5000원

[헤럴드경제=박연수 기자] CU가 ‘메이크업 팔레트 메이커’ 키오스크를 도입한다고 26일 밝혔다. 고객의 퍼스널 컬러를 측정해 맞춤형 메이크업 제품을 직접 만들 수 있는 AI(인공지능) 뷰티 서비스다.

메이크업 팔레트 메이커는 키오스크에서 얼굴을 촬영하면 AI가 고객의 퍼스널 컬러를 진단한 뒤, 피부톤에 어울리는 컬러를 추천한다. 직접 화면 속 자신의 얼굴에 원하는 컬러를 적용시켜 메이크업 팔레트 완제품을 받아볼 수 있다.

추천 컬러 외 선택할 수 있는 컬러는 총 100여 가지다. 매트 2구와 글리터 2구 총 4가지로 팔레트가 구성된다. 가격은 5000원이다.

CU 메이크업 팔레트 키오스크는 먼저 이달 26일 서울 시내 점포 2곳(CU 호텔피제이점, 연남아지트점)을 시작으로 내달 9일 대치동 학원가 점포 2곳에 추가로 도입한다. 향후 100곳까지 늘릴 예정이다.

최민지 BGF리테일 서비스플랫폼팀 책임은 “CU는 앞으로도 편의점 주요 고객들의 다양한 니즈와 취향을 분석해 새로운 생활 서비스들을 기획하겠다”고 말했다.