[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국관광공사와 횡성군이 ‘반값 여행’ 활성화를 위한 업무협약을 맺었다. 지역사랑 휴가지원 시범사업을 통해 반값 여행을 실현한다.

이번 협약은 인구감소지역을 중심으로 관광수요를 유입해 지역 내 소비촉진과 체류형 관광 활성화를 위한 공공 협력사업으로 추진됐다.

두 기관은 협약을 통해 전국 단위 온·오프라인 홍보를 통한 관광객 유치, 사업의 원활한 수행을 위한 제반 행정업무 공유, 지역 관광콘텐츠 연계상품 개발 등에 적극 협력하기로 했다.

횡성군은 오는 4월까지 세부 운영지침 마련 등 사전 준비를 마무리하고 5월 중 본격적인 사업 시행에 들어갈 계획이다.

‘지역사랑 휴가지원 사업’은 문화체육관광부가 주최하고 한국관광공사가 주관하며 농어촌 인구감소 지역의 관광 활성화를 위해 해당지역 여행경비의 50%를 모바일 지역사랑상품권으로 돌려줘 지역 재방문을 유도하는 사업이다. 환급액은 횡성군에서만 사용할 수 있으며 개인 최대 10만원, 2인 이상 단체의 경우 최대 20만원까지 받을 수 있다.

여행 지원금 신청을 위해서는 횡성군 공식 관광 홈페이지나 전용 앱을 통해 여행전 사전 등록을 마쳐야 하며, 여행중 발생한 숙박, 식비, 체험비 영수증을 꼼꼼히 챙겨야 한다.

횡성에서 봄에 가볼만한 곳으로는 횡성호수길 5구간을 추천한다. 호변길에서 정담을 나누어도 좋고, 4월초순이면 벚꽃 터널이 형성되는 섬강 둔치일대 산책로에서 춘흥에 취해도 좋다.

횡성 루지는 폐국도를 활용해 만든 세계 최장 길이의 코스로 큰 인기를 얻고 있다. 국립횡성숲체원에서는 산림치유 프로그램과 다양한 숲체험을 하며 건강증진 도모한다. 횡성에 놀러가면 전국 최고 수준인 횡성한우를 가성비높게 체험할 수 있다.

유은경 군 문화관광과장은 “이번 협약은 단순히 관광비용을 지원하는 것을 넘어 횡성의 숨은 매력을 전국에 알리고 지역경제에 실질적인 온기를 불어넣는 마중물이 될 것”이라며 “한국관광공사와의 긴밀한 파트너십을 통해 횡성군이 강원관광의 새로운 거점으로 도약할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.